Faltan 288 profesores de Secundaria y Bachillerato en Castilla-La Mancha

El sindicato ANPE ha denunciado los “problemas de cobertura” de plazas de profesorado en este inicio de curso en Educación Secundaria y Bachillerato que está provocando que muchos alumnos aún no hayan podido iniciar las clases en determinadas asignaturas. “Es un problema muy gordo”, señala Ramón Izquierdo, presidente del sindicato en Castilla-La Mancha. “Este es el inicio de curso más largo que hemos vivido”.

Izquierdo recuerda que “ya alertamos a la Consejería el curso pasado. Hay bolsas de trabajo que están agotadas o a punto de agotarse, como es el caso de Lengua y Literatura o Economía”. Una situación que se ha visto agravada con la reducción del horario lectivo para el profesorado que ha pasado, desde este curso, a 20 horas semanales, según el sindicato.

La Consejería de Educación anunció en septiembre la contratación de 250 profesores más este curso por este motivo. Pero lo cierto es que, a fecha de hoy, ANPE cree que faltan entre 300 y 400 profesores que han dejado a numerosos alumnos sin clase, aunque reconoce el sindicato que “es difícil de contabilizar” por las adjudicaciones que se han producido esta misma semana.

“El problema se ha multiplicado con la reducción del horario lectivo”, señala Ramón Izquierdo. A eso se suma la existencia de medias jornadas o de ‘tercios’ de jornada que son voluntariamente o no aceptadas por los aspirantes y, junto a eso, en el caso de Matemáticas “tenemos gente en las bolsas que está renunciando a las plazas por varias cuestiones. O bien están trabajando en otras autonomías porque aquí se ha adjudicado más tarde que en las demás, o bien porque se ofrecen medias jornadas que no interesan”.

Se buscan docentes o perfiles docentes entre los inscritos en las listas del paro

Izquierdo desvela que este lunes los sindicatos mantuvieron una reunión “de urgencia” con el consejero del ramo, Ángel Felpeto. El sindicato propone la puesta en marcha de bolsas de empleo extraordinarias “para tener remanente en lo que queda de curso”, pero también apuesta por “tomar una decisión drástica que pasa por convocar un acto público para que a todos los aspirantes de la bolsa pública de Matemáticas se les cite en la Consejería, que sepan que es voluntario porque hay muchas plazas de jornada parcial y que por orden de lista accedan a los puestos de trabajo con incorporación inmediata”.

Para las bolsas que ya están agotadas, se propone buscar a los aspirantes en otras bolsas, aunque correspondan a especialidades distintas. “Que se les llame por méritos, por tiempo trabajado… y en otro acto público se les adjudiquen las plazas restantes”.

ANPE explica que en provincias como Guadalajara se están reclamando aspirantes en paro a través del Servicio Público de Empleo. “Eso tiene cierto peligro, no se le está dando la suficiente publicidad”. Esperan una aclaración en la reunión que los sindicatos mantendrán el próximo martes con la Consejería en la Mesa Sectorial correspondiente.

Tras más de 500 renuncias "buscamos debajo de las piedras", dice la Junta

Antonio Serrano, director general de Recursos Humanos reconoce que, a día de hoy, existen 288 plazas de docentes sin adjudicar. “No hemos sido capaces de hacerlo en los cinco procesos que se han celebrado por la cantidad de renuncias o la falta de disponibilidad de los interinos”. Se han producido, abunda, “más de 500 renuncias”.

Entre la última adjudicación de vacantes, que se produjo el lunes y la siguiente que se producirá este viernes, 6 octubre, Serrano asegura que se han generado 129 nuevas sustituciones. “Eso no significa que no se vayan a adjudicar porque en este caso se trata del Cuerpo de Maestros y no de Secundaria”.

“El problema está perfectamente identificado y nos estamos dejando la vida en resolverlo”, asegura el director general. “Las listas están agotadas y no tenemos a nadie para sustituir. Estamos buscando debajo de las piedras”. Serrano dice “respetar” la opinión de ANPE pero recuerda que el 29 de marzo de este año se convocaron bolsas extraordinarias que “ya se han agotado. La mayoría de sus integrantes vienen de otras comunidades autónomas y cuando queremos tirar de ellos o no les interesa o ya están trabajando”.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará este jueves una convocatoria de bolsas “extraordinaria y urgente” pero, matiza, “eso no nos garantiza que las plazas vayan a cubrirse” y por eso “habrá que explorar otras vías” como las llamadas telefónicas (que ANPE no considera lo suficientemente rápidas y eficaces) o buscar gente a quien, por su ubicación, le compense el empleo ofertado. Serrano explica que la resolución de esta convocatoria no irá más allá del 20 de octubre.

De forma paralela, se celebrará un acto público en Toledo, ya la próxima semana, en el que se convocará a aspirantes de distintas especialidades. “Que puedan salir con trabajo y nosotros con el problema resuelto”. El director general explica también la decisión del departamento de Educación de buscar entre los inscritos en el Servicio Público de Empleo. “Es otra de las vías de colocación que tenemos cuando se produce una urgencia”, comenta Serrano. Se utiliza sobre todo para cubrir las vacantes de Formación Profesional. “Son especialistas que no encuentras en la calle y por eso acudimos a las oficinas de empleo”. Sobre el “peligro” de esta práctica del que advierte ANPE, Serrano asevera que se “realiza con total transparencia. ¿Qué duda puede haber si están en un registro oficial de empleo?”.

¿Por qué faltan profesores?

Mientras sindicatos como ANPE hablan de falta de planificación por parte del Gobierno castellano-manchego, desde la Junta apuntan a cuestiones bien distintas. “Ha habido dos cuestiones cruciales para vernos en esta situación”, dice Antonio Serrano quien sostiene que en las convocatorias de 2012, ejecutadas en 2013, bajo el Gobierno de Dolores de Cospedal, “Castilla-La Mancha decidió romper el acuerdo con las Comunidades Autónomas limítrofes por las que se convocaban al mismo tiempo y para los mismos cuerpos docentes”. Eso provocó una dispersión de aspirantes y “ahora todas las bolsas de empleo son ficticias porque tenemos a mucha gente que o ya está trabajando o no les interesa”.

Además, Serrano explica que durante el Gobierno del PP “y con el consentimiento de los sindicatos” se decidió que los opositores que no llegasen a una nota de 5 no fueran integrados en bolsas de empleo. El Gobierno regional no descarta tomar "otras medidas extraordinarias" si no se consigue completar las vacantes antes de que termine octubre. "Habría que pensarlo mucho y hacer partícipes a los sindicatos, como estamos haciendo ahora", aclara.