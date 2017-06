Murcia se posiciona a favor de trasvases para "toda España" porque "sobra agua"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha insistido este viernes en que él es un presidente trasvasista y lo es no solo para la Región de Murcia sino "para todos los territorios de España donde se necesite agua; agua de donde sobra a donde falta".

En su argumentación, López Miras asegura que "sobra agua". Dice que su región no quiere que "ningún territorio de España deje de regar por dar agua a la Región de Murcia" ( en una alusión velada a las quejas de los regantes albaceteños de la cabecera del Segura que ven pasar el agua del trasvase Tajo-Segura pero no pueden utilizarla) pero, ha insistido, "es que sobra agua y lo que queremos es llevar agua de donde sobra a donde falta, no solo en la Región, sino a todos los territorios que también la necesite y eso se consigue con trasvases".

Murcia quiere liderar el Pacto Nacional por el Agua

Curiosamente este argumento lo comentaba tras reconocer que su Gobierno tiene que estar con los regantes y los agricultores y que ve necesario "impulsar soluciones urgentes para esta situación de emergencia, ante cuatro años de sequía".

El presidente murciano cree que la solución al agua requiere "de unidad y consenso y de ir todas a una". Según el jefe del Ejecutivo murciano, "tenemos que liderar soluciones definitivas" y para eso "es fundamental un acuerdo nacional de agua que parta del consenso, acuerdo y diálogo; que la Región de Murcia está dispuesto a liderar".

Un acuerdo, que, a su parecer, debe contener varios aspectos, como aumentar la capacidad de las desaladoras, "siempre como un recurso complementario", un banco público de agua y que se fomente la cesión de derechos, "porque hay que llevar agua de donde sobra a donde falte".