Saeculum: llega la renovación para las generaciones de rock, hard y metal

Thurston Moore y Kim Gordon de Sonic Youth; Win Butler y Regina Chassagne de Arcade Fire; Bruce Springsteen y Patti Scialfa y, como no, John Lennon y Yoko Ono. Son parejas míticas que conjugaron vida personal con su pasión sobre los escenarios. Como ellos, empieza a despuntar en el panorama musical un dúo acústico que dará mucho que hablar. Ella, la vocalista, es conquense, Sara de la Torre, y su 'partenaire', a la guitarra, es Miguel Guadamillas. Son Saeculum. Recientemente pudimos disfrutar con ellos en la Sala Rothus y prometen volver.

Empecemos con el nombre: Saeculum. Siglo, generación. Un término que algunas civilizaciones han usado para referirse al potencial de vida de una persona, o al tiempo necesario para la renovación total de la población humana…

¿Por qué este nombre para un grupo de música?

Miguel: Desde mi punto de vista, nuestra generación de músicos tiene la obligación de tomar el testigo a la generación anterior que en estos momentos, por desgracia, está llegando a su fin. A pesar de que su música siga en nuestros oídos, necesitamos músicos entregados para difundirla y dar la oportunidad de disfrutarla como siempre y como nunca. Nosotros nos consideramos los sucesores.

Sara: Se podría decir que Saeculum es la representación de una renovación musical porque no es solo estar anclados, sino también de crear nuevo contenido.

¿Cuál es vuestro repertorio?

Sara: Todas las canciones que tocamos en nuestros conciertos son versiones de rock, con algunos toques de pop y blues. Sin embargo, como también toco la batería, grabamos canciones instrumentales para Youtube, siendo el primer tema “Gea”. La segunda composición está de camino.

¿Y de qué fuentes musicales bebéis?

Miguel: entre mis influencias más fundamentales estarían artistas del género Blues como Jimi Hendrix, Johnny Winter, Eric Clapton, BB King… y también me apasionan artistas que pertenecen a la música Soul, Country, Jazz…

Sara: yo, por mi parte, prefiero algo más duro como AC/DC, System of a Down o Ghost, cuyos temas llevamos a la versión en acústico, lo que supone un reto. Eso hace que nuestros setlist sean únicos y variados.

¿Qué tienen de especial para vosotros el rock, el hard y el metal?

Sara: Básicamente, estos géneros musicales han formado parte de mi vida desde pequeña, con mis padres llevando a Iron Maiden o a Megadeth en el coche. En general, el 'hobby' de escuchar y hacer música es casi ya mi día a día y estos géneros me ayudan a inspirarme y a motivarme, tanto en las composiciones como en mi rutina.

Miguel: En mi caso, estos géneros de música me influenciaron mucho al comienzo de mi carrera como guitarrista, aunque en la actualidad me siento más apegado a géneros como el blues y el jazz. Por otra parte, nunca he dejado de escuchar grupos como Pantera, Black Sabbath o Metallica.

Sara, tú eres conquense. De momento os habéis movido más por Toledo, donde resides, aunque recientemente estuviste en tu ciudad natal. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Sara: La verdad es que el bar donde tocamos fue muy acogedor y la mayor parte del público que estuvo fue mi familia, siendo la primera vez que nos veían actuar, por lo que ambos estábamos muy tranquilos. En ese sentido, noté mucho el apoyo y quedó todo muy familiar. Las risas con mis primos haciendo travesuras no me las quita nadie.

¿Es complicado para dos jóvenes abrirse paso en este mundillo? Qué otros grupos de vuestra generación consideráis un ejemplo?

Sara: Bastante complejo, y más cuando rondas los 18-21 años, que no te toman demasiado en serio y no consideran el verdadero esfuerzo de estar horas y horas aprendiéndote las canciones. Se piensan que la música emergente es sencilla, pero no lo es. Ha habido conciertos donde ha asistido muy poca gente porque no quieren invertir dinero en la música joven o que la propia organización no te daba ni una botella de agua cuando estábamos montando desde por la mañana. Quiero pensar que la gente se concienciará del tema y ayudará a darnos un empujón. Sin embargo, a veces la pasión por la música y por tocar te hace olvidar estas desventajas.

Miguel: En el ámbito musical de Toledo estamos rodeados por un círculo de amigos que también son músicos de nuestra misma edad. Compartimos locales de ensayo, escenarios, experiencias, y todo el apoyo que podemos darnos unos a otros. Verdaderamente, grupos como Inevitable, Khaotic Existence, Re-Born, Swamp, E, Arthropoda, Cernunos, Penumbra, Incertidumbre Rock, Titular Mads…etc, suponen una verdadera inspiración para continuar trabajando en la música tan duramente como ellos lo hacen.

Estamos grabando nuestro segundo tema propio. Seguiremos dando guerra

¿Hasta dónde os gustaría llegar?

Miguel: Sinceramente, nunca he buscado una compensación monetaria a esta actividad. Sí que me ilusiona la idea de tocar en sitios más grandes con más público y ver a mi grupo y a mí mismo mejorar y crecer en este ámbito. De momento, seguiremos dando guerra para rato y llevando nuestra música a los oídos que nos quieran escuchar.

Sara: Por mi parte, ¡ojalá dedicarme profesionalmente a la música! No descarto la idea de trabajar de ello, o si no es posible, espero poder seguir cantando y tocando la batería con tantas ganas como ahora mismo. Estaría genial poder grabar pronto una maqueta con nuestros temas, telonear a grupos más conocidos o viajar con este fin. Por soñar despierta, no va a pasar nada. Lo importante, es desearlo con ganas y querer hacerlo realidad.

¿En qué trabajáis ahora? Estáis también en otras formaciones, ¿verdad?

Miguel: Efectivamente. A parte de Saeculum, Sara y yo estamos en Arthropoda y en Swamp, grupos que asomarán pronto la cabeza por Cuenca. Por mi parte, desde hace algo más de 3 años, formo parte de Re-Born, un grupo de heavy metal, con el que trabajo paralelamente. Respecto a Saeculum, estamos componiendo más canciones instrumentales y grabando la segunda, sin olvidarnos de preparar nuevas versiones. También estamos buscando grupos con los que colaborar para hacer conciertos conjuntos fuera de Toledo.

¿Cuál ha sido el concierto más especial?

Miguel: Desde mi punto de vista, el primer concierto que dimos fue el que más me llegó porque el público estaba integrado mayoritariamente por amigos que conocían todos los temas y los cantaban con nosotros. Tengo claro que llevamos un rollo bastante tranquilo, lo que nos sumerge en una atmósfera íntima en la que puedes disfrutar de la música a la vez que hablas y te tomas algo con tus amigos.

Sara: Yo también llevo en el recuerdo el primer concierto, ya que para mí fue un reto cantar casi a capella con mi timidez. El haber logrado la hazaña me hace estar orgullosa de Saeculum y lo que ello supone. Al igual que Miguel, noto la conexión entre grupo-público y entre público-música. Y se nota lo bien que nos llevamos Miguel y yo.

¡Hay Saeculum hasta que el cuerpo aguante!