Tensión en un pueblo de Cuenca por la instalación de una macrogranja con más de 2.600 cerdos

Los vecinos de la localidad conquense de Almendros (un municipio con menos de 300 habitantes ) se oponen a la instalación de una macrogranja porcina que albergará a más de 2.600 cerdos con lechones y que incluye una planta incineradora cuyas cenizas irán a un vertedero o se mezclarán con los purines.

Este sábado se celebró una reunión informativa en el municipio, organizada por 'Stop Macrogranjas Pueblos Vivos', a la que estaban convocados no solo los vecinos sino también el Ayuntamiento que gobierna en solitario el Partido Popular (es el único grupo municipal) y los promotores del proyecto. Se recogieron más de 200 firmas y se seguirán reuniendo más para intentar paralizar la autorización de construcción de la explotación por parte del Ayuntamiento. Una explotación que ya cuenta con el visto bueno ambiental por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “No lo queremos de ninguna manera, con o sin incineradora”, señalan los vecinos.

Cartel con la convocatoria de la reunión

Fuentes vecinales han explicado a eldiarioclm.es que la reunión en la que participaron 276 vecinos (a los que se sumaron algunos más procedentes de otras localidades cercanas), se celebró en “un ambiente de tensión” y terminó con episodios de vandalismo. “Algunos coches aparecieron rayados y tuvimos que guardarlos durante la noche en los graneros agrícolas donde tenemos los tractores”.

Imagen de uno de los vehículos facilitada por los vecinos

A la reunión no acudió ningún representante del Ayuntamiento y este periódico no ha conseguido contactar con el alcalde, el ‘popular’ Acisclo Jiménez, para contrastar su opinión. Por parte de la empresa promotora asistió el socio local del proyecto (un vecino del pueblo, veterinario de profesión, que ya posee otras explotaciones porcinas en la localidad) y que impulsa la Sociedad Icpor Soria, SL - empresa integradora de la conquense, con sede en Tarancón, Incarlopsa- para dar a conocer su iniciativa que incluye, según CMM Noticias, la creación de 14 puestos de trabajo.

“Nos dijo que esta granja no va a ser igual a ninguna de las que ya existen en España, que hará controles exhaustivos para que estemos orgullosos. Eso no convenció a nadie porque llegó sin documentos. No tenía argumentos y hasta aseguró que no iba a instalar la incineradora”.

A la reunión también acudió como invitada la alcaldesa de Balsa de Ves, Natividad Pérez, para explicar la experiencia de este municipio de Albacete con este tipo de actividades ganaderas. En noviembre de 2017 denunciaba en una entrevista en la Cadena Ser los daños generados por la macrogranja porcina que se instaló en la localidad en el año 2006 y de la que en 2010 llegaron a circular vídeos sobre la actividad en una explotación que, sin embargo, el pasado 2017 fue nominada en la XXIV edición de los premios Porc d'Or a la excelencia en la producción porcina.

La explotación porcina de Almendros incluye un horno incinerador de cadáveres de los animales, con una capacidad máxima de 50 kilos por hora y por eso en la reunión también se habló de los posibles efectos de las incineradoras en la salud relacionados con los 220.000 kilos anuales de carne que, se estima, se quemarán en esta planta.

"Lo de ayer fue un éxito para los que estamos en contra de las macrogranjas y un fracaso para el promotor porque el pueblo se opone al proyecto”, señalan los vecinos que ahora se plantean organizar una nueva reunión, en este caso de ámbito comarcal, en próximas fechas para informar de los posibles efectos de la incineradora en un radio de 40 kilómetros a la redonda. Además, la plataforma 'Stop Macrogranjas Pueblos Vivos' se plantea presentar un recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente contra este proyecto.

Castilla-La Mancha ha pasado a exportar casi el doble de porcino que en 2013