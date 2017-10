"Toda nuestra vida está volcada en Internet y eso es un riesgo"

A lo largo de tres días Albacete ha congregado a expertos en seguridad informática llegados de todas partes del mundo con motivo del Congreso de Ciberseguridad Navaja Negra al que este año han acudido cerca de 700 participantes. Los también conocidos como hackers son los que se encargan de que toda la información y datos de las grandes empresas, bancos y hasta gobiernos no caigan en las manos que no deben.

Lo que empezó como una cita para divulgar, entre expertos y no tan expertos, se ha convertido en referencia a nivel internacional y se abre, este año, por primera vez, a la ciudadanía en general para que la gente que no tiene conocimientos de informática se inicie en este campo de la ciberseguridad. Y es que la exposición de la vida diaria en las redes sociales, la incorporación de Internet en los objetos que nos rodean hacen que el ciudadano de a pie sea vulnerable.

El mayor reto al que se enfrentan esto expertos en seguridad informática, y la población en general es el Internet de las cosas. "Cuando tu cafetera sabe a qué hora te vas y vienes o cuando tu coche envía tu recorrido a una nube en Internet, ahí es donde está el problema. Toda nuestra vida está volcada en Internet y eso es un problema", cuenta el presidente de Navaja Negra, Rubén Rodenas. El uso, a veces irresponsable, que se hace del móvil tiene mucho que ver. La sobreexposición, bien a través de redes sociales, o bien descargando aplicaciones que piden tener acceso a datos o la localización, son conductas de riesgo. "Es necesario meterte al baño con el móvi?, dice Rodenas a modo de ejemplo. La respuesta parece lógica atendiendo a sus argumentos. "Hay que concienciar de que existe gente que puede acceder a tu móvil, puede verte por la webcam y te puede extorsionar para obtener beneficio económico".

Algo parecido sucede con las aplicaciones que de forma cotidiana descargamos en el dispositivo móvil cuando, por ejemplo, "cualquier aplicación que sea de linterna nos pide acceso a datos y gps. La mayoría de la gente los instala y no son conscientes de que se han instalado un malware (un código maligno que se infiltra en el sistema para acceder a la información) que está constantemente vigilándolos". Rodenas asegura que el comportamiento que se tiene con respecto a la informática no es el que el ser humano aplica a la vida real. Es decir, los usuarios entran en sitios sin tener certeza que esos sitios son seguros. "Sin embargo la vida real no hacemos nada de eso, no vamos a un sitio que desconocemos, no tendemos a coger o comer cosas que no sepamos si son buenas".

Charla de apertura con el hacker Chema Alonso. UCLM.

De ahí a que este año hayan querido acercar la ciberseguridad a los ciudanos a través de lo que han venido a llamar Navaja Negra Academy porque sólo con la información, "conociendo cómo lo hace el malo, sabes lo que tienes que hacer para evitarlo", sentencia el presidente de Navaja Negra.

Se buscan hackers

En manos de estos hackers, expertos en seguridad informática, están los datos de multinacionales, bancos y hasta gobiernos, por lo que es cada vez más habitual que equipos de hackers se incorporen a las empresas. Pese a ello una seguridad plena, del 100%, es imposible. Lo reconoce el propio Rubén Rodenas, que asegura que cada vez más los gobiernos son conscientes del poder y la necesidad de la seguridad informática y del daño que un malware, o del ataque de un hacker, en este caso un delincuente, puede hacer.

Con este telón de fondo la demanda de hackers, de expertos en ciberseguridad, ha aumentado. Una muestra de ello se vive estos días en el congreso Navaja Negra que se desarrolla en el paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que las empresas patrocinadoras usan como plataforma de networking. "No hay hackers en España. Los que hay son muy buenos, pero no hay suficientes", asegura el presidente de Navaja Negra. La causa, tal y como apunta Rodenas, es que los estudios de Ingeniería Informática no están orientados a la seguridad informática.