Un concejal del PP llama "mala persona" y "saldo" a la portavoz del PSOE en Cuenca

NO a actitudes MACHISTAS y faltas de respeto a una compañera y representante elegida por el pueblo.Nuestro apoyo al @GmsCuenca y su portavoz pic.twitter.com/EkiIPo6mgS — Vamos con Page (@vamosconpage) 12 de septiembre de 2017

Son varias las ocasiones en las que los grupos de la oposición, en especial el Grupo Municipal Socialista, han reprochado la actitud y los descalificativos que el portavoz municipal y portavoz de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía, ha lanzado en lo que llevamos de legislatura contra la portavoz del" PSOE, María Jesús Gómez del Moral. En abril de 2016 ya la había llamado "inmoral, aunque días después terminó disculpándose durante el debate de una moción del PSOE para reprobar su comportamiento. En julio de este año los concejales de PSOE e IU llegaron a abandonar el pleno al entender que el portavoz les había faltado al respeto insinuando que eran unas brujas.

Pero en la sesión de este martes se ha llegado todavía más lejos al calificar el portavoz municipal de “demencial” una intervención de Gómez del Moral en la que esta le venía acusar de no conocer la propuesta que había presentado al pleno (el compromiso plenario de inclusión en presupuestos futuros de créditos para la contratación del servicio de lucha antivectorial contra roedores, artrópodos, microorganismos patógenos y control de palomas en Cuenca y sus pedanías).

“Siempre he pensado que eres mala persona y me lo sigues demostrando”, ha dicho Gómez Buendía dos veces seguidas. Y de seguido ha señalado lo siguiente: “Pensaba que te habían llevado ahí a ofrecerte de saldo en el Stockalia pero veo que no”. Estas palabras, además de indignar a los grupos de la oposición, han llevado a la intervención del alcalde, Ángel Mariscal. “José Ángel, ese tipo de descalificativos sobre las personas no procede”, le ha dicho. El primer edil ha optado por convocar un receso de 20 minutos, se entiende que para apaciguar la tensión.

Las declaraciones de Gómez Buendía se han producido después de que el equipo municipal no lograra sacar adelante, por la oposición de PSOE e IU y la abstención de Ciudadanos, dos compromisos plenarios para, mediante operaciones de renting, contratar un vehículo autotomba forestal pesado y bienes de equipo para arreglar tanto el césped artificial del Obispo Laplana como la pista de atletismo del Luis Ocaña.

Petición del PSOE y disculpas

Tras el receso, la concejal socialista Nieves Mohorte ha señalado que “jamás en la anterior legislatura” había visto “faltas de respeto ni agresiones personales como creo que es lo que acaba de ocurrir”, algo “intolerable”, ante lo que ha pedido “que no se vuelvan a repetir agresiones personales que nada tienen que ver con los debates broncos políticos” y pedir al portavoz municipal “que se disculpe, si tiene a bien”.

Seguidamente, Gómez Buendía ha pedido disculpas y señalado que “intentaré no volver a hacerlo, no caer en la provocación”, pues considera que el hecho de que no salgan adelante “sin justificación” propuestas del equipo de gobierno como las citadas del camión de bomberos y las pistas deportivas Obispo Laplana y Luis Ocaña, “que llevan muchas horas de trabajo”, es “una falta de respeto hacia mi persona”. Gómez del Moral ha aceptado sus disculpas aunque ha lamentado que al portavoz municipal “le cueste trabajo encajar la crítica política” y confiado en “que no vuelva a pasar”.