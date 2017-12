Bebe agua del grifo

¿Imaginas pagar por un producto 100 veces más de su precio habitual? Pues es lo que pasa cada vez que compras agua embotellada. Y, ¿te imaginas trasportar desde la tienda un producto que ya te llega a casa sin ningún esfuerzo? Pues nuevamente es lo que pasa con el agua embotellada.

¿Vosotros sois de agua de grifo o de agua embotellada? Yo, salvo momentos puntuales en los que el agua viene con mal sabor, bebo agua de grifo en casa.

Las razones y ventajas para beber el agua que sale de tu grifo no son pocas. Puede que la más importante sea que el consumo de agua de grifo es más eficiente que el agua envasada desde el punto de vista energético (producción, transporte, reparto…), pero no es el único. Los residuos generados por el consumo de agua embotellada no son pocos, y lamentablemente, el reciclaje no es la mejor solución, la mejor opción sería reducir al máximo el consumo de este producto prescindible.

Además, elegir el agua de grifo por encima del agua embotellada tiene más ventajas.

• El transporte a pie o en coche. Cargar con tantos litros requiere esfuerzo, seguro que muchas veces tienes que ir en coche a comprar porque no puedes cargar con el agua de otra forma.

• Los viajes al contenedor amarillo o al verde. Reconócelo, no es nada divertido tener que ir día sí día no de excursión a tirar las botellas de agua.

• El ahorro de materiales. Se evitan un montón de residuos plásticos. Cada año, 3 millones de toneladas de plástico se usan para envasar agua.

• Ahorro de espacio en la cocina. Sí y mucho, tanto las botellas llenas como las vacías a la espera de reciclaje ocupan un espacio muy valioso.

• Recuerda que el agua que llega a tu casa es agua potable que ha pasado los controles establecidos reglamentariamente.

• El ahorro económico. El agua de grifo es mucho más barata. Solo tendrás que invertir un poco en una jarra de cristal bonita, hay mucho donde elegir.

Prohibición del agua embotellada

La preocupación por esta problemática es tal que algunas ciudades, como San Francisco, han prohibido su venta en instalaciones y eventos públicos. En España también empiezan a surgir iniciativas similares para reducir el uso del agua embotellada y normalizar el consumo del agua de grifo en cafeterías y restaurantes.

Día sin agua embotellada

Al igual que el día sin bolsa, existen movimientos que buscan instaurar el día sin agua embotellada. Esta iniciativa pretende concienciar sobre la necesidad de reducir al mínimo el agua embotellada a favor del agua de grifo en los lugares en los que es posible. Como todos los "días de..." sirve para dar visibilidad y abrir un debate sobre un tema que nos influye a todos. Aunque en España aún no ha cogido fuerza seguro que en el futuro este día da que hablar.

Por si todavía te quedan dudas te dejo una infografía a modo de resumen.





Después de todo esto ¿Te pasas al agua de grifo?