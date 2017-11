Un estilo de vida sostenible de forma sencilla y al "alcance de todos"

“No lo sé todo sobre la vida sostenible pero cuento todo lo que sé”. Son palabras de Isabel Vicente Sánchez, autora desde 2011 de ‘La Hipótesis Gaia’, un sencillo blog que comenzó siendo un pequeño hobby sobre medio ambiente y vida sostenible, pero que en la actualidad ha ido creciendo gracias a los consejos y trucos que ofrece para llevar un vida lo más “eco” posible. Además, Isabel Vicente es la nueva colaboradora del blog ECOlógica de eldiarioclm.es donde compartirá algunos de sus artículos más interesantes con todos nuestros lectores.

“El nombre del blog se debe a una teoría presentada por el investigador británico James Lovelock en la que se plantea la tierra como un superorganismo en el que todas sus partes, bioesfera, tierra, océano.., se encuentran relacionadas y se regulan como si cada una de ellas fuese un célula dentro de un cuerpo”, explica Isabel. Eso sí, aunque es su autora, reconoce que la idea del blog no fue suya, sino de su antiguo novio, ahora marido.

“Siempre le contaba muchas cosas que se me iban ocurriendo y me decía que en vez de contárselas solo a él que las compartiera con más gente a través de un blog, y al final me decidí a ponerlo en marcha y es una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre”. Un blog que se creó hace seis años y que comenzó con un enfoque diferente, en el que Isabel Vicente escribía y comentaba noticias que iban surgiendo y ahora escribe sobre lo que hace ella, “cosas más prácticas” para llevar una vida lo más sostenible posible.

“En cada entrada intento dar consejos y trucos para llevar una vida lo más eco posible pero también trato temas de ecología y ciencia que me resultan curiosos y que creo que pueden ser interesantes”. El blog ‘La Hipótesis Gaia’, abarca también diferentes temas como la educación ambiental, consumo responsable o la vida sostenible. Lo más importante para su autora es que sean consejos o trucos “sencillos” a los que no haya que dedicar mucho tiempo.

Un ejemplo de una de las noticias publicadas en el blog 'La Hipótesis Gaia'

“A veces parece que llevar una vida sostenible es algo muy complicado pero cuando explicas a la gente los trucos a través del blog, siempre me dicen por ejemplo: no sabía que comprar ropa de segunda mano iba a ser tan fácil o que organizarme para no utilizar tantas bolsas fuese tan sencillo”. Además, la autora del blog recuerda que llevar una vida sostenible tiene más ventajas como por ejemplo en el tema ahorro y que además llevas una vida más saludable.

Queda mucho por hacer, según Isabel Vicente, para conseguir que haya una verdadera concienciación sobre la importancia de llevar una vida sostenible, porque además insiste en que no solo depende de nosotros mismos. “Todavía nos queda un gran camino por recorrer en parte también por la información que nos han ido dando, que siempre nos hemos dejado guiar más por los medios de comunicación y por los anuncios. Por ejemplo, en el tema de los residuos siempre nos han contando que reciclando el problema se solucionaba y creo que se debería avanzar más”.

Para la nueva colaboradora del blog ECOlógica, la responsabilidad también recae en las empresas. “Deberíamos exigir a las empresas que vayan cambiando un poco su manera de hacer. No solo que nosotros elijamos llevar una vida sostenible sino que donde vayamos no nos quede otra opción que encontrar cosas que sean sostenibles bien sea de la electricidad que nos llega a casa que provengan de fuentes renovables o de productos que encontramos en el supermercado que sean productos de temporada o con pocas sustancias tóxicas”.

Isabel anima a todas aquellas personas que tengan un interés por cambiar su vida que lean las noticias de su blog, porque van a descubrir trucos y consejos "muy sencillos" para conseguir llevar una vida más sostenible.