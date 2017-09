La Asociación Wado LGTBI+ de Castilla-La Mancha pide unas ferias y fiestas libres de discriminación

La Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a los consistorios, peñas, asociaciones y a la ciudadanía a nivel individual para que mantengan diferentes normas cívicas en sus actividades programadas o en su participación en las mismas durante las ferias y fiestas de su localidad.

"La convivencia es uno de los principios básicos de nuestra sociedad, y las libertades o la diversión o entretenimiento de ninguna persona deben pasar sobre las de los demás, independientemente de su clase social, color de piel, religión, orientación afectivo-sexual o identidad o expresión de género", apunta la asociación.

En épocas de ferias y fiestas de nuestros diferentes municipios, señala la asociación, la gente suele desinhibirse más de lo habitual, en parte provocado por la euforia, pero eso no debe conllevar a que “todo valga”. "Si realmente miramos hacia atrás y hacemos memoria, ¿quién no ha presenciado situaciones que en frío no se ven correctas, pero que en el momento del acto, se ven normalizadas por la situación o por el entorno?".

FOTO: Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha

Por todo ello, L a Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha ha pedido que las asociaciones o peñas amonesten a todo integrante que realice cualquier acto LGTBIfóbico o de violencia machista, ya sea por agresión verbal, física o psicológica. Además, también ha señalado que los insultos que "erróneamente se han normalizado" se deben eliminar. "Frases tales como 'mariquita a que no te atreves' o aquellos para animar a la gente, 'Que bote, que bote, maricón el que no bote' podrán ser muy graciosos, pero hay una parte de la población a la que literalmente se le cortan las ganas de fiesta al escucharlo, y son ofensivas".

La Asociación recuerda que cada persona es libre de vestir como quiera, siempre que no afecte a las libertades de los demás. Por ello pide que no se autoricen mensajes e imágenes machistas, homófobas o tránsfobas. Además también apunta a que hay que respetar el espacio personal de cada persona, "no tienes por qué tocar, insinuarte a nadie sin su consentimiento, las agresiones sexuales en estado de embriaguez no son justificables bajo ningún concepto".

Asimismo han asegurado que los ayuntamientos deben “velar por la sintonía de todos y transmitir mensajes contra los crímenes de odio, de violencia machista y LGTBIfóbicos a través de sus canales de comunicación, tales como redes sociales”.

Por último, han solicitado que las fuerzas de seguridad locales vigilen también tales actos y conductas, pues “la fiesta es de todo el mundo, así que no hay que hacer que un determinado sector no se lo pase bien realmente”.