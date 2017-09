Edurne: "Eurovisión es de las cosas que más confianza me han dado en mi vida"

Cantante, presentadora, actriz, intérprete de musicales y compositora, Edurne se convierte ahora en "embajadora de la confianza" en una campaña publicitaria en la que propone consejos sobre cómo alcanzar objetivos personales y creer en uno mismo, algo para lo que Eurovisión fue determinante en su caso.

"Es de las cosas que más confianza me han dado en mi vida. Fue uno de mis mayores retos, tuve muchas críticas, de las positivas y de las negativas, y eso me marcó un antes y un después como persona a la hora de confiar en mí y de hacer lo que realmente me gusta", ha dicho en una charla con Efe la representante española de la edición de 2015.

Como artista, Edurne (Madrid, 1985) reconoce que se mueve en un ámbito de egos frágiles. "Estamos muy expuestos a la gente y a sus opiniones, por lo que es fácil perder esa seguridad en algunos momentos. Aún así, yo soy bastante optimista y me pasa poco", asegura.

Quizás por ello ha sido elegida como "embajadora de la confianza" junto al chef Diego Guerrero, el piloto Pol Espargaró y el diseñador Jorge Vázquez, que se suman a la propuesta de la compañía Reale Seguros de compartir en pequeños vídeos sus trucos para el éxito.

Ajena a las supersticiones, ella propone por ejemplo cómo respirar antes de enfrentarse a una prueba importante como la que superó para participar en la cuarta edición del concurso "Operación Triunfo", hace ya 12 años.

"El consejo que doy a todos los concursantes y todo aquel que se presente a un cásting es ser tú mismo, saber que lo haces bien y no dejarte llevar por las opiniones de los demás, incluido tu entorno más cercano. También es importante no perder la ilusión y disfrutarlo, porque eso se transmite", señala.

Les previene además de que en la última década el mundo de la música ha cambiado mucho y de que ya no se venden tantos discos. "Su finalidad no debe ser la de grabar un álbum, sino la de hacer las cosas bien y quedarse contento con uno mismo", indica.

"No puedo decir nada malo de 'OT'", insiste la intérprete, que seguirá la vuelta a TVE de este espacio pese a su contrato con Telecinco como jurado del programa "Got talent", cuya tercera edición grabará en verano. De hecho, deja la puerta abierta a repetir en el futuro ese mismo rol en el programa que la dio a conocer. "Por qué no", indica.

En su caso, portar la etiqueta de exconcursante del mítico programa de televisión ha podido estigmatizarla "en algunos momentos", apunta, pero en general valora como "muy positivo" su paso por la plataforma que le permitió fichar por una discográfica.

Fue tras su salida, ya en 2006, cuando publicó su primer álbum de estudio, "Edurne", que contenía temas como "Despierta, "Amores dormidos" y "Te falta veneno" (cabecera de la serie "Yo soy Bea").

"Tuve poco margen de maniobra, porque se grabó muy rápido, pero es uno de los discos de los que más orgullosa me siento", ha asegurado la cantante, que publicó posteriormente cinco discos más hasta "Adrenalina" (2015), el último de la mano de Sony Music tras 11 años de andadura conjunta.

Reconoce que España no es un mercado como el estadounidense, en el que triunfan y abundan las divas pop. "Aquí cuesta abrirse paso como mujer, pero hemos metido el piececito y espero que poco a poco se nos valore igual que a nuestros compañeros", afirma.

Sobre sus próximos proyectos musicales, comenta que quiere tomárselo con calma. "Estoy tranquila e ilusionada en el proceso de componer y buscar temas, pero no quiero hacer nada deprisa, porque el próximo disco ha de estar muy trabajado", dice.

Enigmática, añade que le van saliendo "muchos proyectos, cositas que no están cerradas", y de las que no ofrece más detalles por si se truncan, ni siquiera sobre el ámbito con el que tienen que ver.

Lo que parece claro es que no publicará una autobiografía como la que acaba de presentar con gran éxito su colega de profesión y también exparticipante de "OT" Chenoa.

"Conociéndome a mí misma no creo que lo hiciera. Soy muy mía y me gusta mucho cuidar mi intimidad", reconoce la madrileña.