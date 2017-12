"Intensamente azules", un libro de Juan Mayorga en busca de escenario

El Dadaísmo nos enseñó que colocar un objeto fuera de su entorno habitual despertaba el desconcierto de los que lo contemplaban. Y eso es lo que sucede en "Intensamente azules", un libro del dramaturgo Juan Mayorga, ilustrado por Daniel Montero, que está en camino de convertirse en obra teatral.

Cuando Mayorga se colocó unas gafas de natación graduadas después de que se le rompieran sus lentes, no pensó en la "humillación" que sentían sus hijos cuando en el supermercado todo el mundo se le quedaba mirando. Una historia con "origen biográfico" que ha volcado en este libro editado por La Uña Rota

"Se puede decir que es una ficción autobiográfica porque la anécdota de partida me ocurrió y no hace mucho. Y de algún modo, más o menos fantaseado, en unos mucho y en otros menos, todo lo que pasa ahí en el relato tiene que ver conmigo con experiencias propias", cuenta a Efe este dramaturgo madrileño (1965).

Todo comenzó cuando la pasada Semana Santa se le rompieron las gafas -soy miope, apunta- y se dio cuenta de que sus gafas de natación eran graduadas.

"Estábamos en un pueblo y en la óptica me dijeron que hasta después del domingo de resurrección no iban a poder reparar los cristales, así que decidí utilizar las gafas de nadar para escándalo de mis hijos porque se sentían humillados cada vez que entraba en un supermercado. La gente se creía que yo quería provocar, cuando lo único que intentaba era no romperme la crisma", cuenta.

"De ahí surge" este texto, "brillantemente" narrado gráficamente por Montero, según califica, en el que unas gafas de natación son el motivo de la "catarata de asociaciones" que generan los órdenes y desórdenes de las situaciones que vive el personaje, su familia, su entorno.

"Fue muy gozoso escribir este texto, lo hice sin ni siquiera pensar que se pudiera convertir en un texto teatral", matiza anticipando un giro de 180 grados sobre estas declaraciones.

"De hecho estoy trabajando con César Sarachu, uno de los actores con los que tuve el honor de trabajar en 'Reikiavik' estamos ya ensayando y buscando teatro", adelanta.

Y es que, Mayorga -fundador del Teatro del Astillero y autor de obras teatrales como "Reikiavik" o "La tortuga de Darwin"- todo lo ve "bajo el prisma del teatro" por lo que "Intesamente azules" tiene también una "vocación de oralidad": "Parece que este texto reclama ser pronunciado".

Consciente de que "habrá espectadores que lo rechazarán", porque según sus palabras "es un disparate", también cree que al no tratarse de un texto que esté "en la corriente mayoritaria" de lo que actualmente se programa en los escenarios españoles, "encontrará sus interlocutores".

Aunque Sarachu vive en Estocolmo, dramaturgo y actor ya llevan varios ensayos a sus espaldas, ocasiones en las que ya han decidido llevar a escena la obra desde la "cotidianeidad".

"Mostrar a una persona en su vida cotidiana pero con las gafas azules ya genera una situación conflictiva, y eso tiene que ver con el origen mismo de este texto, que si bien es una fantasía y no una aventura, nace de un hecho tan concreto como que de pronto a las gafas que están en tu mesilla les das un manotazo sin querer y tienes que encontrar una solución de emergencia", concluye.