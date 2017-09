Manuel Martín Cuenca: "A veces soy tan necio como el personaje de 'El autor'"

El director Manuel Martín Cuenca reveló en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que a veces se considera "tan necio" como el personaje de "El autor", su última película, sobre un aspirante a escritor frustrado por su incapacidad de escribir.

Martín Cuenca ha realizado el estreno mundial del film en TIFF acompañado de dos de los actores de la película, Javier Gutiérrez, que da vida al personaje central, Álvaro, y la actriz mexicana Adriana Paz, una de las vecinas del protagonista.

En el film, que se desarrolla en Sevilla, Álvaro, cuya esposa es una exitosa escritora, se acerca de forma progresiva a un abismo empujado por su necesidad de escribir una novela verosímil y que satisfaga sus ansias de ser un literato "de verdad".

Durante una entrevista con Efe en TIFF, Martín Cuenca, Gutiérrez y Paz reconocieron que, como artistas, entendían a los extremos que llega Álvaro para buscar inspiración y crear una obra perfecta.

"Creo que muchas veces soy tan necio como el personaje de Álvaro. El impulso de hacer algo, eso que llamamos talento, es en muchos casos una palabra vacía", declaró Martín Cuenca.

"El talento es un proceso, una búsqueda y al final el talento depende de si te dicen que lo que has hecho está bien o no está bien. El proceso para crear algo es muy similar seas un necio o seas un genio", continuó el director almeriense.

"Yo me he sentido muchas veces, y por eso he hecho esta película y me río de mi mismo y del personaje, tan necio como Álvaro. Y además le admiro por su necedad porque sin esa necedad no se puede llegar a donde él llega", concluyó.

Javier Gutiérrez coincidió en su admiración por Álvaro, al que da vida en la gran pantalla.

"Creo que los actores somos actores las 24 horas. Y eso cansa mucho. Pero cuando eres actor de verdad no estás pendiente del resultado. Y eso es lo que yo admiro del personaje de Álvaro, que está mucho más en el proceso y no en el resultado", dijo el actor.

Gutiérrez agregó que en muchos momentos de la película se sintió como Álvaro y a Martín Cuenca, al que considera "el mejor director de actores de España", jugando a ser "esa especie de Dios que suelen ser los escritores. Y a manipular y engañar de alguna forma".

La actriz mexicana Adriana Paz, para quien "El autor" es el primer film en el que trabaja fuera de su país, también expresó su comprensión por Álvaro.

"Cuando deseas algo tanto y no tienes que perder, tienes que ir a por todo. En ese sentido entiendo a Álvaro. Puedo no estar de acuerdo o yo no lo haría. En eso entiendo también que Manolo lo admire, porque a veces uno quisiera cosas que pueden no ser correctas con tal de conseguir los objetivos que uno quiere", dijo.

Gutiérrez contó la anécdota de cómo Martín Cuenca le persiguió de forma incansable para que mucho antes del rodaje pasase tiempo en Sevilla para conocer los lugares donde se desarrollaría el film.

"Estaba enfrascado en un rodaje y me llamaban constantemente: que Manolo quiere que vayas a Sevilla, 3 ó 4 días. Y yo les decía que no tenía tiempo", dijo el actor.

"Que quiere dar paseos contigo. Y quiere que estéis en las localizaciones donde va a ocurrir la película, y quiere charlar de los personajes. Y yo decía, pero si faltan seis meses (para el rodaje). Decidle cualquier cosa, que no puedo", añadió entre risas.

"Hasta que accedí un fin de semana muy corto, y lo pasamos tan bien. Y ahí fue cuando comencé a trabajar en el personaje y la peli y me di cuenta que iba a ser un hermoso viaje porque me había puesto en muy buenas manos", continuó el actor.

"Tengo muchas ganas que los trabajos que hago funcionen siempre. Pero éste sobremanera, porque creo que Martín Cuenca se lo merece y creo que es una historia hecha desde el corazón y que es una aventura y una película muy valiente en nuestra cinematografía", continuó.

En un momento en el que en España "todo está hecho a base de 'thrillers' o comedias (...), hacer una película como esta me parece muy valiente", consideró el actor.