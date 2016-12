Muere la actriz Carrie Fisher a los 60 años

La actriz estadounidense Carrie Fisher, conocida por interpretar a la princesa Leia en la saga de Star Wars, ha fallecido este martes, según ha confirmado su familia en un comunicado. Fisher sufrió un ataque al corazón el pasado viernes en un vuelo procedente de Londres y con destino a Los Ángeles (EEUU).

La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en el avión y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tomo tierra.

Al día siguiente, su hermano Todd Fisher informaba a la prensa de la mejora en su estado de salud y agradecía los mensajes de apoyo recibidos por parte de sus compañeros de profesión y fans. La actriz permanecía en la unidad de cuidados intensivos y finalmente no ha podido sobreponerse al grave infarto que sufrió.

"Con una profunda tristeza, Billie Lourd confirma que su querida madre Carrie Fisher ha muerto a las 8:55 de esta mañana”, decía el comunicado que ha enviado Simon Halls, el portavoz de la familia.

"Todo el mundo la quería y su pérdida será recordada profundamente. Toda la familia os damos las gracias por vuestros pensamientos y oraciones", continúa la hija de la actriz en el comunicado.

Conmoción en la Fuerza

Mark Hamill, su mítico compañero en la saga galáctica, fue uno de los muchos que habían lanzado un mensaje de apoyo a Fisher en Twitter pidiendo su regreso a casa como deseo de Navidad cuando sufrió el infarto. El actor que daba vida a Chebwacca, Peter Mayhew, también sumó sus oraciones a las del intérprete de Luke Skywalker a través de su red social.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 de diciembre de 2016

Hamill volvía a su Twitter tras conocer el fallecimiento de su compañera de reparto para anunciar su devastación con un escueto "sin palabras" y una foto de ambos intérpretes en el rodaje de La guerra de las galaxias.

Anthony Daniels, conocido por interpretar al robot C-3PO en la saga se ha mostrado abatido tras conocer la noticia. "Creía que tenía lo que quería bajo el árbol y no. A pesar de todas las oraciones de tantos. Estoy muy, muy triste".

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27 de diciembre de 2016

Una de las primeras en reaccionar ante la triste noticia de su muerte en redes sociales ha sido la presentadora Ellen DeGeneres, que recuerda a "la brillante escritora, actriz y amiga" que fue Carrie Fisher. También el cómico Seth MacFarlane ha lanzado un emotivo mensaje en nombre de todo el equipo de Padre de familia. Fisher había prestado su voz a un personaje de la popular serie de Fox, Angela.

. @CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 27 de diciembre de 2016

Mia Farrow, con la que compartió cartel en Hanna y sus hermanas, no ha podido ocultar el shock que le producía la noticia. Después ha enviado un mensaje de cariño a la familia de Fisher.

William Shatner, el capitan James T. Kirk en la otra saga galáctica por excelencia, Star Trek, también lanzaba sus condolencias a través de la red social.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) 27 de diciembre de 2016

La actriz Whoppie Goldberg ha recordado su sentido del humor y su inteligencia en su mensaje de condolencia para su madre y su hija.

Carrie Fisher has passed, she was funnier&smarter than anyone had the right to be. Sail On Silver Girl. Condolences Debbie & Billie

R.I.P. — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 27 de diciembre de 2016

La sombra de Star Wars

Carrie Francesc Fisher nació en 1956 en Beverly Hills, Los Ángeles, California, hija del cantante Eddie Fisher y de la actriz Debbie Reynolds, con la que hizo sus primeros pinitos en el cine. Se casó con el cantante Paul Simon y posteriormente con el agente Bryan Lourd, de quien también se separaría tras tener a su hija Billie Lourd.

Fisher se hizo universalmente famosa con la interpretación de la icónica princesa Leia en en la trilogía original de George Lucas de Star Wars: La guerra de las Galaxias (1977), El Imperio Contraataca (1980) y El Retorno del Jedi, una saga a la que regresaría con el estreno de El despertar de la Fuerza (2015). Además, se había confirmado su participación en el Episodio VIII, previsto para finales de 2017.

La sombra de Star Wars era alargada, y aunque apareció esporádicamente en algunas películas de renombre como Hanna y sus hermanas de Woody Allen o en Cuando Harry encontró a Sally fue a través de sus libros como se logró deshacer de su personaje.

En 1987 escribió la novela autobiográfica Postales desde el filo que adaptaría después como guión para la gran pantalla. Actualmente se encontraba promocionando un nuevo libro, La princesa diarista, gira de la que regresaba desde Londres cuando sufrió el infarto en pleno vuelo.