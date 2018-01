¿Quién copió más a quién? ¿Lana del Rey a Radiohead o Radiohead a The Hollies?

Radiohead ha demandado a la cantante estadounidense Lana del Rey por el plagio de la canción Creep. Pero tal y como recordaban algunos lectores de eldiario.es, Radiohead también fue acusado en su día de plagio por "inspirarse" en la canción de The Hollies The Air That I Breathe.

El primer gran éxito del grupo liderado por Thom Yorke tenía tanto del tema escrito en 1974 por Albert Hammond y Mike Hazlewood que Radiohead fue demandado por violación de los derechos de autor por Rondor Music, editora de la canción de The Hollies. Radiohead aceptó que se habían inspirado en el tema y accedieron a incluir a Hammond y Hazlewood como co-escritores de Creep en el álbum Pablo Honey (1992) y darles un porcentaje de las ganancias por la canción. "Como fueron honestos, no fueron demandados hasta el punto de decir "queremos todo" [el porcentaje], explicaba Hammond en una entrevista.

Del Rey niega que su canción Get free, incluida en su último álbum Lust for free, se haya inspirado en la célebre composición de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual afirma que les ha llegado a ofrecer un 40% de sus réditos por derechos de autor.

"Lo de la demanda es cierto. A pesar de que mi canción no está inspirada en Creep, Radiohead cree que sí y quiere un 100 % de los derechos", indicaba la cantante en su tuit.

Estas son las tres canciones. Puedes escucharlas y votar en nuestra encuesta. ¿Quién copió más a quién?

Lana del Rey - Get free

Radiohead - Creep

The Hollies - The Air That I Breathe

Encuesta