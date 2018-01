Radiohead pretende llevar a los tribunales a Lana del Rey por un posible plagio

El asunto era comentado desde la publicación del disco 'Lust for Life' de Lana del Rey, pero ahora se ha confirmado: el parecido entre la canción 'Get Free' de la artista estadounidense y el 'Creep' de Radiohead llegará a los tribunales. Lo hará tras varios meses de negociaciones entre ambas partes, tal y como ha reconocido la propia cantante después de que The Sun adelantara algunas claves del conflicto.

Del Rey no ha dudado en reconocer a través de un tuit el parecido entre las canciones, aunque insiste en que no se trataba de una copia. Así lo ha intentado explicar a través de Twitter: "Mi canción no estaba inspirada en 'Creep', comprendo que Radiohead reclame el 100% de los derechos de esta publicación. Les ofrecí el 40% a lo largo de los últimos meses pero sólo aceptaron el 100. Sus abogados no han rebajado sus exigencias, así que tendremos que lidiar con ello en el juzgado".

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.