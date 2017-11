El Botànic cierra filas para exhibir estabilidad ante el "tsunami" catalán

El terremoto que vive Catalunya desde el mes de septiembre está provocando tsunamis a centenares de kilómetros del epicentro. Uno de los territorios que pueden ser de los más afectados por esta inestabilidad y movimientos tectónicos en las placas sociales es la Comunitat Valenciana, lo que tiene más que preocupadas a las fuerzas de izquierda y nacionalistas que en la actualidad gobiernan la Generalitat y que ven con suma preocupación el desarrollo de los acontecimientos en el territorio vecino.

Esta inestabilidad y tensión ha provocado que las diferencias entre los socios del pacto del Botànic -el acuerdo parlamentario entre PSPV-PSOE, Compromís y Podemos- se estén diluyendo o amortiguando en pro de una estabilidad que les permita mantener la Generalitat en las ya cercanas elecciones de mayo de 2019.

Así, en una misma semana el pacto de fuerzas progresistas ha conseguido sacar adelante los presupuestos de 2018 -a falta de las enmiendas que redondeen la cuentas- y han superado con solvencia la comisión de seguimiento del Pacte del Botànic que se celebró ayer. "Estamos en un momento en que hay que mantener lo que hemos conseguido para seguir aplicándolo. Tenemos que luchar por no retroceder en lo que ya está escrito", asegura un dirigente de Compromís.

A falta de aprobar las cuentas, con total seguridad la tasa turística no se incorporará a los presupuestos pese a ser una de las banderas de Podemos. La auditoría ciudadana del acuerdo echará a andar pese a las reticencias socialistas y la falta de concreción de la propuesta. La limpieza de la administración de "enchufados" del PP, aunque fue la punta de lanza de la coalición antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, seguirá sin desarrollarse.

En este último capítulo la permisividad de los sindicatos con este "modus operandi" de los anteriores Consells está obligando a los partidos a tener que aceptar una plantilla del sector público condicionada por la discrecionalidad y donde la meritocracia brilló por su ausencia.

Nadie quiere provocar inestabilidad en el pacto tripartito que, además, todos los interlocutores admiten que pretender renovar en 2019 sea cual sea el ganador de los comicios.

Fuentes del PSPV explican que la auditoría ciudadana tiene una difícil aplicación y que Podemos sólo acredita que más allá del nivel municipal sólo se han realizado en Bélgica. Pese a eso y su dificultad, los socialistas aseguran que aprobarán y no plantearán batalla ante esta medida de transparencia planteada por Podemos y aprobada a pies juntillas por Compromís.

Por su parte, la tasa turística no se incluirá en los presupuestos de este año. Ha sido una bandera de Podemos que el PSPV de la mano de los empresarios han frenado hasta nueva negociación. "Aunque se volverá a plantear en las enmiendas no será una condición sine qua non para tirar los presupuestos adelante", afirman en Podemos, que considera prioritarias otras medias de vivienda o de lucha contra la corrupción que sí se han podido cerrar a última hora.

En Compromís se tendrán que seguir tragando la lentitud con que el PSPV aprueba la Ley del Sector Público y que permite mantener al personal de las empresas y entidades públicas "enchufados" en etapa del PP. La coalición no apretará en las negociaciones hasta que que pase la tormenta catalana, no sea que se dé una imagen de inestabilidad y conflicto. "En este país no habrá cambio si no continúa gobernando el Botànic", explican en Compromís. Lo que dijo una vez la vicepresidenta, Mónica Oltra: "un pacto a prueba de bombas".