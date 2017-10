El ultra 'el Cachorro', condenado por apuñalar a un antifascista, estuvo en los actos violentos del 9 d'Octubre

Otro cabecilla de la extrema derecha de València ha sido señalado como particpante de los ataques violentos del 9 d'Octubre contra la manifestación de colectivos progresistas. Se trata del ultra Joan Josep Martínez 'el Cachorro', también vinculado al mundo del fútbol, ya que llegó a liderar los conocidos Yomus, ultras del València CF.

Así lo ha informado La Sexta, lo que supone que con la identificación de 'el cachorro' ya son tres destacados líderes de la extrema derecha valenciana vinculados a la violencia que desató en la festividad autonómica, junto con el nazi detenido 'Alfarrasí' y también Javier Cervera, quien por ello dimitió como presidente de la Curva Nord, grada de animación del València CF.

Según las imágenes difundidas de los ataques, 'el Cachorro' aparecería dando instrucciones de cómo organizarse para reventar el acto de la Comissió 9 d'Octubre, que acudieron al lugar de la convocatoria de la manifestación antes de que empezase la asistencia.



Martínez fue condenado en 2008 a tres años de cárcel por apuñalar a un militante antifascista, condena que no contó con el agravante de la motivación ideológica. No obstante en esta ocasión 'el Cachorro' no se encuentra detenido porque, pese a vérsele en las imágenes, no ha sido identificado como autor de ninguna agresión.