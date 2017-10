Los premios Jaume I advierten: Un país que no investiga "tiene las puertas cerradas al porvenir"

La Premio Jaime I en Economía, Carmen Herrero, ha constatado este lunes que la investigación en España se ha visto afectada por "los recortes" en la financiación pública y "la escasa contribución" de la iniciativa privada y, al respecto, ha advertido que un país que no investiga "tiene las puertas cerradas al porvenir".

Herrero, durante su intervención en nombre de todos los galardonados en el acto de entrega de los galardones, que se ha celebrado este lunes en la Lonja de València con la presencia de la reina Letizia, ha reconocido en ese sentido que en España "históricamente" la financiación ha sido "sustantivamente pública".

Sin embargo, ha evidenciado que los "recortes" de los últimos tiempos han "afectado doblemente" la investigación: "Por "la reducción efectiva de presupuestos y la falta de criterios en su distribución", ha precisado.

Además, ha lamentado que, a diferencia de otros países, la inversión privada sigue contribuyendo de "forma muy escasa a la generación del conocimiento". "Estas son muy malas noticias porque el conocimiento, la investigación, y la innovación constituyen raíz de nuestro futuro", ha recalcado.

Por ello, ha advertido: "Un país que no investiga, que no innova, que no crea producto y que no es capaz de ponerlo en el mercado tienen las puertas cerradas al porvenir que nos escapa". Herrero ha reclamado asimismo que la investigación "no se debe generar sólo en la Universidad" sino que el trabajo científico y tecnológico tiene que tener también "cabida sustancial en nuestras empresas".

Carmen Herrero recibe el premio Jaume I de Economía de manos de la reina Letizia

En ese sentido, ha apuntado que los seis galardonados en esta edición son "la punta del iceberg" de "muchos y continuados esfuerzos" que son "solo posibles gracias a la dedicación, la ilusión, el duro trabajo y la colaboración de otros muchos que, de alguna manera, son también hoy premiados simbólicamente en nuestro nombre y con los que nos enorgullece compartir este premio".

Del mismo modo, ha felicitado a los promotores y creadores de estos premios por su "sabiduría en conjuntar todas las facetas de creación y transmisión del conocimiento" y "si su inteligencia en plasmarlo en estos premios".

"Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento forman el cuarteto I+D+i+e que resume el largo camino que parte del descubrimiento científico, pasa por su puesta en valor para el acceso y utilización del mismo de manera sostenible y termina trasladándose a la iniciativa empresarial capaz de arriesgar al incorporarlo en el producto al alcance del público", ha apostillado.

Los premiados en este edición son por primera vez mayoría mujeres. Así, han resultado galardonados Fernando Martín, premio en Investigación Básica; Carmen Herrero, Premio en Economía, Josep Dalmau, Premio Medicina Clínica; Anna Travesset, Premio Nuevas Tecnologías; y Alicia Asín, Premio Emprendedor.