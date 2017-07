Mónica Oltra: "El TSJ no devuelve esos dos conciertos de bachillerato porque no se anularon, se habían acabado"

"El auto del TSJ no devuelve nada porque esos dos conciertos no se anularon, se habían acabado". La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha asegurado que la Administración acatará, aunque también probablemente lo recurrirá, el auto del tribunal que suspende cautelarmente la decisión de la Conselleria de Educación de no renovar dos conciertos educativos de bachillerato en dos centros privados que la recurrieron.

Oltra ha señalado que ambos conciertos habían caducado y "no hacían falta" porque hay suficiente oferta pública en ambos casos. "No existía la necesidad de pagar una plaza pública y otra privada al mismo tiempo", ha indicado.

"Sorprende esta concepción de daño irreparable", ha añadido la vicepresidenta en alusión al auto del TSJ. "Yo sé lo complicado que es conseguir medidas cautelares", ha comentado, para recordar que, en época del PP, ella misma recurrió la orden de la conselleria que condicionaba las ayudas al transporte escolar al hecho de que los niños vivieran a más de tres kilómetros en línea recta del centro docente. El TSJ consideró entonces que no había "daño irrepatrable" ni atentaba contra el derecho a la educación y denegó la suspensión cautelar, ha señalado. "El Tribunal Supremo ha dicho que sí hace un mes".

Según Oltra, el "daño irreparable" se producirá si se obliga a la Administración a pagar unos conciertos que no son necesarios.