Ofensiva de partidos, asociaciones, sindicatos y empresarios de la Marina y la Safor por el Tren de la Costa

Todos a una y dispuestos a que en Madrid se escuche a estas comarcas para que, de una vez por todas, el Gobierno atienda la reivindicación de unirlas por tren. Se está gestando la que puede ser una movilización histórica para reclamar la conexión ferroviaria entre la Marina Alta y la Safor. Un hecho sin precedentes para el que este martes se dio el primer paso en la Casa de la Cultura de Dénia, donde se dieron cita representantes de todos los partidos, organizaciones empresariales de ambas comarcas, sindicatos y asociaciones vecinales. El objetivo quedó claro: que cuando llegue el momento de que el Congreso de los Diputados aborde la presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno y el resto de partidos tengan claro que deben recoger el Tren de la Costa.

Para ello, la intención es que el próximo día 5 de mayo tenga lugar una protesta histórica. Se decidió que sea en Dénia. En la calle La Via. En la reunión se consensuó además un manifiesto. En el debate llegó a correr peligro, pero finalmente imperó el espíritu de consenso y la voluntad de todos los asistentes de no convertirlo en un asunto partidista para no caer en los mismos errores del pasado.

El diputado autonómico Víctor Soler (PP) arguyó que en 2011 el Ministerio de Fomento y la Generalitat firmaron un protocolo que contemplaba que una parte de la inversión debía acometerla la Generalitat. En esa línea, señaló que también habría que exigir al gobierno valenciano que cumpla con su parte. Pero tanto el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt (PSPV), como el diputado pegolino Josep Nadal (Compromís), o la también diputada Rosa Mustafá (PSPV) pusieron en duda la validez de aquel protocolo. Nadal dijo que no se llegó a firmar, y Mustafá que no tenía carácter vinculante. En cualquier caso, finalmente se optó por proponerle al PP una nueva redacción del manifiesto, para intentar que se sume al mismo.

Lo que no tiene discusión, pese a que Soler también señaló no ser partidario de manifestaciones, es que el 5 de mayo se celebrará la protesta en la calle La Via de Dénia.

También introdujo otra posibilidad el diputado Toni Woodward (Ciudadanos), quien apuntó que no se debería cerrar la puerta a que el proyecto se pueda financiar mediante la colaboración público-privada.

Otra cuestión que quedó clara es la voluntad de en el futuro Tren de la Costa tenga prioridad la ejecución del tramo Gandia-Dénia, y que no pierda la esencia de tren de cercanías que sirva para vertebrar el territorio de las dos comarcas uniendo a sus poblaciones.