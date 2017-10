La participació femenina creix en la Mitja Marató i en la Marató València

Les dues carreres amb Etiqueta Or de València Ciutat del Running, la Mitja Marató València Trinidad Alfonso EDP i la Marató València Trinidad Alfonso EDP, encaren la seua recta final amb més de 13.600 i 17.800 inscrits per a les cites del 22 d'octubre i el 19 de novembre, respectivament.

La Mitja Marató València, organitzat per la SD Correcaminos, ha tancat el seu últim termini amb 13.660 inscrits, superant ja la xifra màxima de participants de 2016. Els corredors encara poden inscriure's, encara que fora de termini, fins a esgotar dorsals.

Aquesta prova valenciana conquesta cada any a més participants estrangers. El pròxim 22 d'octubre, més d'un 36% dels atletes arriben des de fora de València per a gaudir de la qual és prova de referència en la distància a nivell nacional i internacional i que per al seu 27ª edició ja compta amb 76 nacionalitats diferents representades, a més, d'un 24% de participació femenina, augmentant en dos punts pel que fa a 2016.

D'altra banda, la Marató València, organitzat per la SD Correcaminos i l'Ajuntament de València, supera la xifra de 17.800 atletes i corredors mentre s'acosta a l'últim tram d'inscripcions, que acabarà el pròxim 1 de novembre.

En la seua 37ª edició, la Marató València, prop de superar el seu rècord de participació, comptarà amb un 32% de corredors que arriben de fora de la Comunitat Valenciana i un 31% d'estrangers de 80 països diferents que viatjaran fins a la Ciutat del Running atrets pel seu públic, ambient i immillorable recorregut amb línia d'eixida i meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Quant a la presència femenina, serà d'un 16% (dos punts més que en 2016) enfront d'un 84% masculina.

Últims dorsals de la 10K València Trinidad Alfonso

El 19 de novembre, València viurà una altra gran cita que a més compartirà eixida i meta amb la marató. El 10K València Trinidad Alfonso, el límit de la qual és de 8.500 inscrits, compte ja amb més de 7.150 corredors, 48% dones i 52% homes, preparats per a gaudir d'un recorregut únic pel centre de la ciutat.