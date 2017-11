El Consell denuncia la "gravísima deslealtad" de Montoro, al que acusa de intentar "engañar" a los valencianos con el FLA

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha denunciado la “gravísima deslealtad” del Ministerio de Hacienda y lo ha acusado de “intentar engañar” a los valencianos al “anunciar préstamos que tendremos que devolver con intereses, en vez de derechos”, que es “por lo que el pueblo valenciano se va a manifestar el próximo sábado”. “Nos vamos a manifestar por una financiación justa, no por préstamos, que es con lo que algunos se contentan”, ha añadido Soler.

“No tengo palabras para calificar lo ocurrido hoy en Madrid, cuando el Ministerio de Hacienda ha sido capaz de decirle a la líder de la oposición y no al Gobierno Valenciano que tenemos FLA extraordinario”, ha manifestado Soler, para añadir: “Un FLA extraordinario que llega cuando le da la gana al ministerio, cuando le interesa al señor ministro y al PP, haciendo uso de sus intereses partidistas, en este caso, para intentar minimizar el impacto que pueda tener la manifestación del sábado”.

“Todo ello -ha añadido- dejando de lado los intereses de nuestras empresas y de nuestras familias, que no han podido ni siquiera tener en cuenta una planificación de sus ingresos”. El ministerio se ha saltado todos los cauces administrativos -la medida aún no está aprobada y no lo estará hasta el jueves, cuando se reúna la CDGAE- e institucionales. Lo que tenía que haber hecho es comunicarlo primero a las comunidades para que éstas puedan hacer su previsión de Tesorería en beneficio de las empresas y las personas, pero no les importa el daño que hacen a los valencianos.

Llueve sobre mojado

Soler ha recalcado, que “en realidad se ha hablado de unos préstamos y no de los derechos que los valencianos tenemos de una financiación justa”. El conseller ha añadido que, una vez más, llueve sobre mojado, porque lo ha hecho en otros momentos, en cuanto se acercaban las elecciones, ahora lo hace cuando se acerca una gran manifestación”.

“Es hora de denunciar este uso patrimonialista que el PP hace de las instituciones. En este caso, es más grave aún lo que ha hecho el ministerio que lo que ha hecho la señora Bonig, que ha hecho el ridículo haciendo de portavoz de un ministerio cuando ella no es miembro de ningún gobierno, ni menos todavía portavoz del Gobierno de España”.

Los 184,8 millones es lo que quedaba pendiente del FLA extraordinario como consecuencia de la desviación del déficit de 2016, una desviación que se originó debido a la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. El FLA extraordinario debía haber llegado en julio y no se ha completado hasta esta semana, cinco meses después. Y en todo caso es un dinero que los valencianos tendrán que devolver con intereses al Gobierno. Reivindicamos lo mismo que tienen otros, financiación y derechos que no tienen que devolver, y no créditos a retornar.