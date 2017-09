Los agricultores amenazan con quemar la paja del arroz aunque Conselleria no lo autorice, si no ofrece alternativas

Los principales colectivos de agricultores, La Unió y AVA, han cargado contra la Generalitat ante la falta de alternativas a la prohibición de la quema de la mayor parte de la paja del arroz cuando se está terminando el periodo de la siega. Así, mientras AVA (que cifra en 5.000 las hectáreas donde se permitiría la quema y en 10.000 donde no) achaca el inmovilismo a las discrepancias internas en la conselleria entre los socios de gobierno y pide la mediación del President Ximo Puig, desde La Unió advierten que instarán a los productores de arroz a quemar la paja "aunque Conselleria no lo autorice" porque no hay tiempo material para otras soluciones.

La Unió de Llauradors afirma que si la Conselleria no autoriza la quema en la totalidad de la superficie arrocera "creará un grave problema medioambiental en el parque natural de la Albufera y un grave perjuicio económico a los arroceros". Además afirman que La Unió "está dispuesta a emprender acciones de protesta y a aconsejar a los productores la quema de la paja en sus explotaciones si no se adoptan medidas consensuadas con la Administración para realizar esta práctica de forma ordenada con el fin de evitar posibles molestias".

El sindicato agrario recuerda que el año pasado se anunció la creación de una Comisión específica técnica para tratar esta situación, "de la cual se desconocen sus resultados", y consideran que es "una auténtica mofa al sector arrocero que no tiene justificación alguna".

Por otro lado desde La Unió advierten que no quemar la paja del arroz "ocasionaría unos perjuicios aún mayores que los conocidos por el aumento de la anoxia, el hongo de la Pyricularia Oryzae y las malas hierbas que han empeorado de manera terrible en los últimos años. Cabe recordar los graves antecedentes de putrefacción y malos olores que en años anteriores se produjeron con las aguas negras".

“Los arroceros no tenemos ninguna otra alternativa viable a la quema a estas alturas y es una irresponsabilidad no autorizarla, no hacer los deberes cuando toca y pese a las promesas transmitidas en su día nos parece muy peligroso”, señala Enric Bellido, responsable del sector del arroz de La Unió. Concluye Bellido afirmando que "los arroceros hemos llegado a un nivel de hartazgo que preferimos quemar la paja del arroz dentro de nuestra propiedad que cobrar unas ayudas agroambientales que Conselleria de Agricultura no paga desde hace dos años”.

AVA insiste también en la misma línea afirmando que "a fecha de hoy no existe ninguna alternativa viable a la quema de la paja, por lo que la referida opción sigue siendo la más plausible, razonable y ventajosa tanto desde un punto de vista medioambiental como desde una perspectiva fitosanitaria y de la propia rentabilidad del cultivo".

Critican también que la última decisión de la conselleria sobre este punto "supone además un cambio de rumbo respecto a los planes iniciales que manejaba, puesto que existía un compromiso verbal para autorizar este año la quema y los arroceros estaban a la espera de la resolución que formalizase legalmente la puesta en marcha de esta medida".

Concluyen desde AVA advirtiendo que "el malestar entre los arroceros es cada vez mayor y si la situación no se encauza debidamente habrá movilizaciones y no descartamos tomar el centro de Valencia con los tractores".