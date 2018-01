El líder de España 2000 será juzgado por acosar a Mónica Oltra en su casa

El líder de España 2000, José Luis Roberto, será procesado por un delito leve de amenazas por la acción de acoso que realizó -junto con otros ultraderechistas- ante la casa de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Lo ha confirmado el propio Roberto en su perfil de Facebook donde explicaba: "Acabo de recibir las diligencias de la denuncia contra mi de la excelentísima señora doña Monica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell Valenciano, lider indiscutible de Compromís".

Los hechos, que fueron investigados por la Fiscalía, fueron puestos en manos de un juzgado de Llíria que ahora ha procedido al procesamiento de Roberto, junto con otros dos participantes en el mismo acto de intimidación que tuvo lugar la noche del pasado 18 de octubre y en el que la mayoría acudieron con máscaras.

La reacción de José Luis Roberto ha sido tirar de ironía, y no usar el tono desafiante que empleó cuando supo que la justicia investigaba el caso de acoso. Así el líder de la extrema derecha ha afirmado: "Estoy anodadado, patidifuso. No sabia que era un fascista peligroso. Xenófobo y racista. Mi mujer, presidenta de la asociación de lituanos en España, ha dejado de hablarme. Estoy tan desequilibrado que solo se me ocurren tonterías".

Roberto ha finalizado el comentario en la red social pidiendo apoyo a sus seguidores el día de su citación: "Solo pido que el día del juicio aquellos amigos que me consideran una buena persona vengan a apoyarme para que no me deprima. Nos vemos allí".