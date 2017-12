El PP denuncia que el Consell perdone 4 millones a Terra Mítica, el parque de Zaplana donde se enterraron 400 millones

El PP critica que el Consell de Ximo Puig perdonara 4 millones a Terra Mítica, en concepto de intereses de demora, para cobrar los últimos 11 millones que debía el parque temático a la Generalitat. Los portavoces populares Eva Ortiz y Rubén Ibáñez han criticado que esta condonación, que se hizo en 2016, se realizara sin el informe de la Abogacía de la Generalitat.

Este dinero que no cobrará la generalitat son los intereses devengados y no satisfechos por los préstamos concedidos por el Consell de Francisco Camps entre 2009 y 2011, año en el que se vendió la propiedad de Terra Mítica, y que llegaron a un total de 44 millones. Este préstamo se fue devolviendo hasta el año 2013, con Alberto Fabra como President, cuando se detuvo con 20 millones pendientes, lo cual provocó un conflicto judicial que acabó con una demanda de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) en febrero de 2015 -todavía con el PP en el poder-, por la discrepancia de la cantidad de intereses de demora que se debían pagar. No obstante la deuda en si continuó pagándose.

Un año después, el 9 de marzo de 2016, ya con el gobierno del Botànic, se llegó al acuerdo con Terra Mítica para acabar el litigio con una salida negociada en la que se pagaban menos intereses de los reclamados, pero se liquidaban los 11 millones pendientes en 48 horas.

"Estamos muy acostumbrados a que Puig y Oltra perdonen dinero a quienes se lo deben a la Generalitat, pero si se hace sin el soporte legal y dando la espalda al organismo que vela por la seguridad jurídica del Consell tiene una enorme gravedad", han denunciado los portavoces del PP. Señalan además que esta decisión se suma a la condonación a Mediapro, criticando así que "mientras se perdona la deuda a Mediapro y Terra Mítica, rebajan o dejan sin ayudas a Casa Caridad, Cruz Roja o a asociaciones de víctimas por el maltrato".

400 millones enterrados

Cabe recordar que el parque temático Terra Mítica fue uno de los proyectos emblema del PP de Eduardo Zaplana, que se inauguró en 2000. Un parque presupuestado con 240 millones de euros y acabó costando más de 400 millones, pagados por la Generalitat y las entonces principales cajas valencianas Bancaja y la CAM, que tuvieron el 71% de la propiedad del parque -de ellos el 22,3% de la Generalitat-.

Pero el negocio no salía rentable y en 2004 ya entró en concurso de acreedores. Después de los 44 millones de euros mencionados, los principales accionistas de Terra Mítica acabaron vendiendo a manos privadas el parque. La empresa Aquarama pagó 65 millones de euros, de los cuales 45 se destinaban a pagar la deuda del parque, y la Generalitat acabó percibiendo únicamente 6,5 millones.

Además Terra Mítica se vio implicada también en un escándalo de cobro de facturas falsas en las que acabaron condenados 20 empresarios y dos exdirectivos por un entramado de facturas falsas para desviar dinero público y defraudar al fisco. La condena fue de más de 71 millones de euros por varios delitos contra la Hacienda Pública, estafa y falsedad.

Por otro lado el Gobierno valenciano también reclamó 2,5 millones que el PP no cobró por ceder suelo junto a Terra Mítica. El dinero correspondría pagarlo a varias empresas adjudicatarias de suelo junto al parque Terra Mítica no habrían pagado a la Generalitat durante el mandato del PP.