‘El Bigotes’, sobre el finançament il·legal del PP valencià: “Els empresaris pagaven amb alegria i felicitat”

El presumpte capitost de la trama Gürtel a València, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, ha comparegut aquest dimarts en la comissió d’investigació sobre el presumpte finançament il·legal del Partit Popular en el Congrés dels Diputats, on ha ratificat la seua declaració en l’Audiència Nacional en la peça de Gürtel en què es jutja el finançament il·legal del PP valencià. Així, ha reconegut que a la Comunitat Valenciana tenia fil directe amb l’exsecretari general del PPCV Ricardo Costa, que els va dir que si volien cobrar havien de fer-ho directament dels empresaris i que l’ordre venia “de dalt”, en referència a Francisco Camps.

Pérez ha declarat: “Jo mai vaig dir al PP com m’havia de pagar, és el PP el que em va dir com havia de cobrar”, i ha afegit posteriorment que els empresaris pagaven “amb alegria i felicitat. No n’he vist cap plorar”. Així mateix, ha afegit que amb l’empresa de Francisco Corretja “ha treballat el PP de tot Espanya”.

A més, davant de les preguntes del diputat d’Esquerra Republicana Joan Tardà sobre l’existència d’una xarxa de favors entre empresaris i polítics amb activitats com ara requalificació de terrenys, el responsable d’Orange Market (la filial de la trama Gürtel a València) ha comentat: “Jo no ho sé, però si vosté veu la llista dels empresaris i després veu la llista de les obres públiques que els han donat a la Comunitat Valenciana, veu si han rebut més o menys”.

També s’ha referit al cas dels vestits, pel qual va ser jutjat –i declarat no culpable– Francisco Camps, Álvaro Pérez ha dit: “Un jurat l’ha declarat innocent, una sentència que ha estat ratificada pel Suprem i jo no pense dur la contrària al Suprem”. Sobre qui va ser president de la Generalitat, també ha apuntat en un altre moment de la seua declaració: “Jo mai he dit que (Camps) haja ficat la mà en la caixa, he dit que estava puntualment informat”.

De la mateixa manera, ha volgut aclarir que “ningú no s’ha aprofitat de res”, i també: “jo no he corromput ningú, en tot cas ja eren corruptes”. I s’ha referit als actuals portaveus del PP, “són molt joves i no tenen ni la idea més remota del que passava abans que ells arribaren”.