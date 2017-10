La vespra del 1-O, el dia que l'extrema dreta va campar a gust per la ciutat de València

L'extrema dreta, liderada pels ultres Yomus del València CF, va protagonitzar per a mal el 9 d’Octubre amb agressions i insults a les marxes per la llengua convocades en la vesprada del Dia de la Comunitat Valenciana. Aquella jornada, un centenar d'antidisturbis desplaçats des de Madrid van intervenir per a garantir la manifestació vespertina de les forces d'esquerra però no van evitar diverses pallisses a joves que assistien als actes. Posteriorment han sigut detinguts fins a 13 dels integrants d'aquests moviments radicals que ja estan al carrer encara que investigats per delictes d'odi.

Però la tràgica vesprada del 9 d'octubre es veia venir. Dies abans, els membres de l'extrema dreta valenciana ja havien demostrat les seues intencions d'atacar qualsevol persona o càrrec públic de l'esquerra, nacionalsitas o indepedentistas valencians amb l'excusa de la tensió política que es viu a Catalunya. La falta d'un dispositiu d'antidisturbis -desplaçats la majoria a Catalunya per ordre del Ministeri de l'Interior- va permetre aquests grupúsculos radicals filofascistas campar a gust per València.

No havia transcendit fins ara que el dissabte passat 30 de setembre -dia previ a la votació de l'1 d'Octubre a Catalunya- un grup de persones va convocar una concentració en la Plaça de l'Ajuntament de València per la unitat d'Espanya. La trobada, al qual hi van acudir unes 3.000 persones, va acabar convertida en una manifestació no autoritzada que va finalitzar a uns 500 metres, en la Plaça de la Mare-de-déu.

A l'acte hi van assistir desenes de ciutadans amb banderes d'Espanya i càntics contra la independència de Catalunya. Fins i tot hi van arribar a increpar persones que van desplegar una bandera precontitucional, segons expliquen testimonis de la concentració. Però a l'acte també hi van acudir membres destacats de l'extrema dreta valenciana i dels ultres Yomus, els més violents, que van començar a capitalitzar la concentració.

Per a controlar aquesta trobada no es va desplaçar cap unitat UIP -antidisturbis-, només algunes patrulles de la policia nacional van estar presents en la concentració d'unes 3.000 persones. La situació de tensió que s'estava produint en l'acte va obligar a suspendre una jornada sobre esport femení que se celebrava en la plaça de l'Ajuntament de València.

Va ser llavors quan els concentrats, liderats pels ultres, van decidir mobilitzar-se fins a la plaça de la Mare-de-déu. En aqueix moment i sense ningú que els controlara els manifestants van començar a caminar pel centre de la ciutat amb l'única presència de la policia local que obria el pas als manifestants per a evitar accidents amb el trànsit rodat. Els incontrolats van campar per la ciutat en massa i amb càntics.

Just a aquelles hores i molt a prop, l'equip de govern de l'Ajuntament, amb l'alcalde de València Joan Ribó al capdavant, celebrava una reunió. Davant el descontrol de la situació i la presència de cèl·lules incontrolades de Yomus i destacats membres de l'extrema dreta, l'equip de seguretat de l'Ajuntament va proposar als polítics de Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú quedar-se tancats en l'edifici de la Nau de la Universitat de València fins que escampara la massa d'incontrolats que continuava amb els seus càntics contra Catalunya i les forces d'esquerra valenciana

Ultres a la plaça de la Reina de València la vespra de l'1 d'octubre.

Els càrrecs electes van haver d'estar durant una hora tancats en la seu històrica de la Universitat sense eixir fins que va desaparèixer el perill, que dies després, el 9 d'Octubre, es va confirmar més que real amb els insults del matí (en la Processó Cívica) i les agressions dels mateixos Yomus a la vesprada contra els manifestants. Fins i tot el mateix alcalde es va referir a aquestes amenaces en la reunió dels integrants del Pacte de la Nau tot assegurant que no vivia una situació com aquella des de la lluita en la clandestinitat contra Franco.

Els manifestants van finalitzar la seua presa del centre de València cap a les 14.00, encara que alehores no va acabar la història. Just aquell dia jugava el València CF contra l'Athletic de Bilbao. Una altra vegada va haver-hi una presència d'antidisturbis més que discreta -uns 30- en trobar-se totes les unitats valencianes a Catalunya. En aquest cas sí que es va poder garantir la seguretat i no va haver-hi incidents però es van viure moments més que tibants amb l'arribada de l'equip basc al camp de Mestalla. Un miler de persones, liderades pels Yomus, van increpar i van insultar els jugadors de l'Athletic a l'eixida de l'autobús.

Va ser una jornada més que tibant i en la qual l'extrema dreta es va ensenyorir del centre de València. El seu pròxim objectiu, tal com ho han anunciat en les seues xarxes socials, és la concentració reivindicativa del darrer diumenge d’Octubre. En aquest acte, previst el dia 29, el Bloc Nacionalista Valencià -membre de Compromís- acudeix al Puig, a 20 quilòmetres de València, a reivindicar els drets del País Valencià.

Per la seua banda, la majoria d'agredits pels membres d'extrema dreta el 9 d’Octubre i el col·lectiu Moviment contra la Intolerància ja han presentat les denúncies, que s'unificaran en un mateix procediment. Tots demanen que s'investigue els agressors per delictes d'odi i no per simples faltes.