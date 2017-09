EUPV emmarca el viatge de David Rodríguez a Cuba en el context de la col·laboració amb l'associació José Martí

Des de la direcció d'Esquerra Unida han emès un comunicat, dirigit a la militància de la formació, per a desmentir les informacions "no contrastades, completament descontextualizades i amb l'objectiu de denigrar a l'organització en el seu conjunt" i a la diputada provincial per Alacant Raquel Pérez i al coordinador d'EUPV, David Rodríguez, "en particular", que apuntaven al fet que el líder d'EU hauria viatjat el passat mes de novembre a Cuba, amb motiu del funeral de Fidel Castro, amb càrrec als fons públics de la institució alacantina (1.150 euros). Diversos càrrecs d'IU i EU han exigit explicacions davant aquestes informacions i fins i tot han apuntat al fet que haurien de produir-se dimissions de confirmar-se que el viatge s'havia produït en els termes denunciats.

Segons expliquen, el grup d'Esquerra Unida en la Diputació ha col·laborat amb l'associació valenciana d'amistat amb Cuba José Martí "en la seua tasca d'estrènyer llaços solidaris entre el poble valencià i cubà, especialment en els municipis alacantins, a través de la Fundació Nicolás Guillén". En aquest context, apunten, és en el qual s'emmarca aquest viatge, "que tenia com a objectiu principal avançar en les gestions de l'associació valenciana amb les contraparts cubanes, visitar projectes de cooperació i reunions de treball de l'associació".

Per açò, insisteixen que Rodríguez va viatjar a Cuba en qualitat de membre de l'associació valenciana d'amistat amb Cuba José Martí, "qui milita des de 2000 en aquesta associació, i va realitzar un conjunt de reunions amb la Fundació Guillén, l'Institut cubà d'amistat amb els Pobles, va revisar l'estat dels projectes de cooperació, va establir contactes amb altres institucions cubanes...", unes gestions que asseguren "han permès ampliar i enfortir la solidaritat alacantina amb Cuba amb resultats tangibles"

Algunes accions

Entre les accions realitzades, destaquen: la declaració institucional de la Diputació d'Alacant demanant l'aixecament del bloqueig d'EUA a Cuba; el finançament de projectes de cooperació al desenvolupament de l'associació valenciana d'amistat amb Cuba José Martí per part d'ajuntaments alacantins (Asp, L'Alfàs del Pi); la implicació de consistoris alacantins en les campanyes solidàries de donacions materials (L'Alfàs del Pi, Altea, Asp, Ibi...); visites de delegacions cubanes per a organitzar trobades amb l'Institut Juan Gil Albert, la Fundació Miguel Hernández, entitats sindicals, polítiques, associatives; conferències i entrevistes sobre el internacionalisme cubà a Àfrica (L'Alfàs del Pi, Ibi, Alcoi, Alacant); projecció al Festival de Cinema de L'Alfàs del Pi d'un documental cubà sobre la vida de Nicolás Guillén; exposicions fotogràfiques sobre els projectes aprovats (L'Alfàs del Pi i Asp); concerts solidaris en municipis alacantins; la presentació del llibre 'Espanya. Poemes i cròniques sobre una guerra antifeixista', a Alacant i L'Alfàs del Pi; la participació de desenes de voluntaris alacantins en brigades solidàries a l'estiu a Cuba; col·loqui internacional sobre el 80 aniversari de l'II Congrés d'Intel·lectuals en Defensa de la Cultura de 1937, celebrat al juliol passat a l'Havana.

Per aquests motius, consideren que aquest tipus d'activitats i despeses estan "sobradament justificats com a part de la tasca política d'EUPV", per la qual cosa agraeixen l'aportació del grup d'Esquerra Unida en la Diputació alacantina.

"Rebutgem i lamentem l'ús de la premsa i les xarxes socials per part de la militància, en lloc d'utilitzar els espais i òrgans de l'organització, per a realitzar peticions o acusacions basades en desinformacions, que evidencien la seua dubtosa intenció i que no serveixen més que per a danyar la imatge de l'organització i dels seus militants que dia a dia treballen per enfortir el nostre projecte polític d'esquerres, internacionalista, republicà, feminista, ecologista, laic, en defensa de la classe treballadora", conclou el comunicat d'EUPV.