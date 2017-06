No guarde les crosses o la cadira de rodes, Sanitat els trobarà un nou usuari

Economia col·laborativa aplicada a la sanitat. Aquest és l'esperit de XarxaVAlort, un programa creat per a recuperar i revaloritzar articles ortoprotèsics susceptibles de ser reutilitzats per a posar-los de nou a la disposició dels pacients a un cost zero.

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha presentat aquest dimecres la posada en marxa d'aquest nou servei que permet "l'accés totalment gratuït a determinats productes d'ortopèdia que provenen de la donació d'altres persones quan ja no li són necessaris i que han sigut revaloritzats i es troben en perfectes condicions d'ús perquè les utilitze qui ho necessite".

Els articles susceptibles de ser inclosos en aquest programa són caminadors, bipedestadors, bastons infantils, bastons amb suport en avantbraç, o amb tres o més potes, crosses axil·lars, caminadors metàl·lics i cadires de rodes manuals i elctróniques i audiòfons lligats a implants coclears.

D'aquesta manera, segons ha explicat Montón, la ciutadania podrà donar els articles que ja no necessiten en el seu centre de salut o bé en les ortopèdies col·laboradores. A continuació, seran valorats i adequats o reparats si fóra necessari pels tècnics ortoprotèsics.

Cada vegada que des d'un centre sanitari es prescriga un article inclòs en la XarxaVALort, s'informarà al pacient sobre el programa i si decideix accedir-hi, li indicaran les ortopèdies on pot acudir per a la seua recollida, on signarà un document de cessió.

Una vegada finalitzat el tractament, el pacient haurà de retornar l'article perquè puga ser de nou valorat i revaloritzat per al seu ús per una altra persona que ho necessite.

Montón ha recordat que la Comunitat Valenciana va optar en el seu moment per un procediment d'abonament directe a les ortopèdies evitant el pagament prèvi de la prestació per part de la ciutadania.

Després, es va establir un sistema mixt pel qual el pacient avançava una part de l'import que després li era reemborsat (prepagament).

A més, ha destacat que en els col·lectius més vulnerables, aquesta part del prepagament es va eliminar al febrer a dones mastectomitzades per a les pròtesis mamàries, persones amb hipoacusia bilateral i persones amb diversitat funcional, encara que no tinguen un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

"Aquesta iniciativa ha permès reduir l'abandó dels tractaments en un 38% i més d'un milió de persones s'han beneficiat d'aquestes ajudes, la qual cosa significa que una de cada cinc persones ja no abona el copagament a la Comunitat", ha comentat la consellera.