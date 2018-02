El juicio al padre de Adou, el "niño de la maleta", se salda con una multa de 92 euros

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha celebrado el juicio contra Alí Ouattara, el padre del niño que fue descubierto por el escáner de la Guardia Civil en la frontera entre Ceuta y Marruecos escondido dentro de una maleta

Tras un acuerdo entre la defensa y el Fiscal, Outtara ha sido condenado a una multa económica que se ha reducido a 92 euros

"Estoy emocionado, he esperado mucho tiempo este momento, siempre he dicho que no metí al niño en la maleta, no lo habría permitido nunca", ha declarado Ouattara