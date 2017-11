AT&T está preparado para defender en los tribunales su fusión con Time Warner

El consejero delegado del gigante de las telecomunicaciones AT&T, Randall Stephenson, aseguró hoy que están preparados para defender en los tribunales su acuerdo de fusión con el grupo Time Warner.

"Si tenemos que ir a los tribunales, nuestra preferencia es hacerlo cuanto antes en vez de dejarlo para más tarde. Nosotros estamos preparados para litigar ya", dijo Stephenson durante una conferencia en Nueva York.

Un día después de hacerse públicas las presiones del Departamento de Justicia en torno a la aprobación del acuerdo de fusión con Time Warner, el consejero delegado de AT&T aseguró hoy que vender CNN "no tiene ningún sentido" para los planes de su empresa.

Diferentes medios publicaron este miércoles que el Departamento de Justicia ha puesto como condición para aprobar la fusión que se venda el canal de cable CNN, una de las joyas del grupo Time Warner, o el canal por satélite DirecTV, propiedad de AT&T.

"Nunca me habían dicho que el precio que teníamos que pagar para aprobar el acuerdo era vender CNN, punto, y del mismo modo, yo nunca he ofrecido vender CNN. Nunca ha habido ninguna intención de vender CNN", insistió hoy Stephenson.

Durante la conferencia, organizada por The New York Times, dijo que no tiene "ningún motivo para creer" que el Departamento de Justicia esté teniendo en cuenta la animadversión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el canal de Atlanta.

Trumo mantiene desde hace meses una agria batalla con CNN, a la que acostumbra a descalificar con el apelativo de "noticias falsas", y durante la pasada campaña electoral llegó a decir que se opondría a la fusión.

El gigante de las telecomunicaciones anunció el año pasado un acuerdo para comprar por unos 85.400 millones de dólares Time Warner, que incluye CNN y TNT y canales de entretenimiento como HBO, además de los estudios Warner Bros.

Las acciones de AT&T subían hoy un 1,58 % en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde se han depreciado un 20 % desde que comenzó el año, mientras que las Time Warner bajaban un 1,19 % y acumulan ya un descenso del 9,2 % desde enero pasado.