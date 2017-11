CaixBank: las fusiones transfronterizas se enfrentan a dificultades políticas

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, consideró hoy que las grandes fusiones transfronterizas, por las que han mostrado gran interés las autoridades europeas, se enfrentan a "enormes dificultades" políticas que es necesario solucionar.

Gual dijo a EFE, tras intervenir en el segundo foro sobre supervisión bancaria organizado por el Banco Central Europeo (BCE), que CaixaBank vivió esas dificultades en el caso del BPI (Banco Portugués de Inversión).

"No ha sido sencillo comprar BPI y hasta que no tengamos un sistema de resolución más armonizado, un sistema de seguro de depósitos, un activo de riesgo común para todo Europa, las grandes operaciones transfronterizas bancarias no van a llegar y no creo que sea bueno que llegasen porque no tenemos todavía un mercado integrado como es el norteamericano", consideró Gual.

Añadió que en EEUU "hay bancos que están en toda Europa porque es un sólo país políticamente y en la zona del euro somos 19 países. Sacar todas estas barreras que tienen fundamento político va a costar tiempo y, además, es bueno que se diga a la población que la decisión es política".

El presidente de CaixaBank señaló también que "no se puede hacer una decisión técnica" las fusiones transfronterizas de los bancos.

"En Europa hemos avanzado mucho con decisiones técnicas y a la población no le parece bien porque no lo han votado. Estas barreras a la integración tienen que sacarse con acuerdos políticos entre los Jefes de Estado", dijo Gual.

Consideró también que "las fusiones dentro de los países es también una forma de reducir el exceso de capacidades que tiene el sistema, que es algo que el BCE ha dicho varias veces, que hay demasiadas entidades, demasiadas oficinas".

Aunque el presidente de CaixaBank no tiene tan claro que haya tanto exceso, pero sí que "los solapamientos son más altos dentro de los países".

"España ya ha hecho un gran esfuerzo de reducción de capacidad cerca del 35 o 40 %. En cambio, no ha ocurrido lo mismo en Portugal y en Italia", según Gual.

Respecto a Alemania dijo que "hay un sistema muy peculiar, con las cajas de ahorro y muchos bancos públicos, que no se rigen normalmente por los mismos criterios y cuesta más evaluar el exceso de capacidad".