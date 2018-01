Cs denuncia que la parálisis del bipartidismo bloquea la economía del país

Ciudadanos (Cs) denuncia que la parálisis del bipartidismo está bloqueando la economía del país porque no permite sacar adelante ni los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ni pactos como el de la Educación o el de las pensiones.

El portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán y el presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, critican en una entrevista a EFE el coste que está teniendo la paralización de medidas como el complemento salarial para los jóvenes, la rebaja de impuestos a través de deducciones en el IRPF y de reducción en los tramos de ingresos más bajos, o la equiparación de los sueldos de todas las fuerzas de seguridad del Estado.

Lamentan la prórroga de las cuentas de 2018 y la falta de negociación en las últimas semanas con la formación naranja y avisan de que sólo apoyarán los presupuestos "si la financiación comprometida es la misma".

Roldán y De la Torre señalan como "exigencias imprescindibles" los 500 millones anuales pactados con el Gobierno para igualar los salarios de policías, guardias civiles y cuerpos de seguridad autonómicos, así como mantener el diseño del IRPF que contempla rebajas para los salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales, e incrementos de las deducciones por guardería, familia numerosa, dependientes y mayores a cargo.

"Hay unas condiciones imprescindibles para que pueda haber presupuestos y estabilidad", puntualiza Roldán, al tiempo que De la Torre incide en que "no aceptaremos que los contribuyentes que peor lo han pasado sean los paganos del bloqueo motivado por los partidos, sean independentistas, el PNV o el PSOE".

Roldán pide un compromiso "claro" al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha dicho que habrá una partida "hasta un máximo de 1.500 millones de euros en tres años" para equipar los sueldos de todos los policías, pero que ha dejado la puerta abierta a que pueda ser menor.

El portavoz económico parlamentario insiste en que el PSOE y el PP "se miran el ombligo en vez de pensar en los españoles" y señala que "hay cuestiones esenciales" como la reforma del Poder Judicial, de la Educación, del mercado laboral o de la financiación autonómica "que no son capaces de acordar".

"El bipartidismo mantiene bloqueado el país", asevera Roldán, que traslada este malestar a la investigación que está haciendo la comisión del Congreso sobre el rescate a las cajas de ahorro y que -en su opinión- está siendo utilizada por los "viejos partidos para tapar sus vergüenzas".

En el ámbito de las pensiones, Ciudadanos no se cierra a medidas como la de ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión siempre que no cause "un agujero" al sistema, pero es más partidario de abordar el déficit de la Seguridad Social desde una óptica más amplia que incluya una reforma laboral.

En opinión de Roldán, es fundamental introducir cambios en el mercado de trabajo que acaben con la temporalidad, que es la causante de unos bajos salarios que merman los ingresos de la Seguridad Social y de la inexistencia de medidas de conciliación que impiden revertir la caída de la natalidad.

Según De la Torre, el partido está dispuesto a negociar modificaciones coyunturales en el sistema de pensiones "siempre y cuando sean serias", y no "ocurrencias" como las propuestas por el PSOE al pretender que sean las entidades financieras las que contribuyan a pagar las pensiones con más impuestos.

A su juicio, lo que proponen los socialistas no sirve para recaudar lo suficiente como para cubrir el déficit de 15.000 millones de la Seguridad Social previsto para 2018 y acarrearía además el riesgo de "perder el mercado financiero", si no se hace a través de un acuerdo a nivel europeo.

Asimismo, alerta de que subir el impuesto de sociedades a la banca "podría disminuir la solvencia de las entidades (...) y trasladar el impuesto a los consumidores" a través de mayores comisiones o de un endurecimiento del crédito.

Sobre la exigua recaudación que cree que tendrían estas medidas (1.500 millones como máximo), De la Torre recuerda que con todas las subidas impositivas aprobadas por el Gobierno del PP al llegar al poder en 2011 solo se aumentó la recaudación en 11.000 millones.

En su opinión, sería más efectivo estudiar qué parte de las pensiones se podrían financiar con impuestos o ingresos concretos a través de los presupuestos, algo que ya se está haciendo con los préstamos del Tesoro Público a la Seguridad Social para poder pagar las pagas extra, recuerda.