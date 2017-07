Deliveroo asegura que la mayor parte de sus repartidores ha aceptado sus nuevas condiciones

Deliveroo asegura que la mayor parte de sus repartidores, 755 riders de unos 900, ha aceptado y firmado las nuevas condiciones que ofrece. La mayoría de ellos, dice un portavoz de la empresa, ha firmado un contrato como autónomos económicamente dependientes (los llamados TRADE): son los autónomos cuya facturación depende en un 75% o más de un solo cliente y para los que el Estatuto del Trabajo Autónomo contempla más protección.

Como TRADE o como autónomos al uso, esas 755 personas habrían aceptado las nuevas condiciones de pago, dice la empresa. Esas nuevas condiciones implican que ya no se paga por estar disponible en la app, sino por pedido entregado. Es decir, los riders ya no tienen asegurado el pago de dos pedidos la hora, los hagan o no, por el hecho de estar disponibles.

Deliveroo dio de plazo a sus repartidores hasta el pasado 8 de julio para acogerse a estas nuevas condiciones. Señalan, no obstante, que ahora empezará un plazo de preaviso a los que no lo hayan hecho y que cualquier que quiera firmar a partir de ahora lo podrá hacer.

Los riders de Deliveroo han secundado en los últimos días varias jornadas de huelgas pedir una mejora de sus condiciones. Entre sus reclamaciones están tener aseguradas veinte horas de trabajo semanales y al menos dos pedidos por hora. Los repartidores aseguran que el seguimiento de las huelgas ha sido muy alto y que la app se saturó en algunos momentos, hasta el punto de que Deliveroo decía no poder atender los pedidos por "alta demanda". La empresa, sin embargo, dice que el impacto ha sido muy limitado, más alto el primer día de huelga (el 2 de julio) y mucho menos este fin de semana pasado.