NH rechaza la oferta de fusión de Barceló y dice que no refleja su valor

El consejo de administración de NH ha desestimado hoy por unanimidad la propuesta de fusión planteada por el Grupo Barceló al considerar que la oferta no refleja "en modo alguno" el valor real de la compañía, y ha ratificado "su confianza plena" en el plan estratégico.

El órgano de gobierno de NH, que ha contado con el análisis financiero de Bank of America Merrill Lynch, entiende que la fusión no proporcionará más valor a sus accionistas, aunque no cierra la puerta a evaluar futuras oportunidades estratégicas.

NH no ve apropiados ni el valor intrínseco que la propuesta de Barceló otorga a la compañía ni el alcance de la oferta ni la ecuación de canje ofrecida, según ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, cree que la fusión "no permitiría crear valor para el accionista por encima del proyecto independiente de NH".

El consejo ha destacado que su decisión se ha tomado en defensa del interés social de la empresa y de todos los accionistas.

No obstante, ha precisado que la desestimación de esta oferta "no condiciona ni impide el análisis de otras futuras oportunidades estratégicas".

Para NH, la ecuación de canje no refleja la valoración relativa de ambas compañías ni ofrece una prima de control real ni tiene en cuenta su potencial de revalorización como empresa independiente.

A su juicio, la oferta de Barceló tampoco refleja el potencial de crecimiento en resultados de NH ni el valor de sus activos urbanos en propiedad en Europa, ni la oportunidad de generar beneficios con su "equilibrado mix" de contratos en gestión y alquiler, ni la optimización de su estructura operativa y financiera.

Además, el consejo ha valorado "muy negativamente" que la oferta "carezca de liquidez" para los accionistas de NH.

El consejo de NH ha ratificado su confianza en el actual plan estratégico y ha destacado que su sólido crecimiento y la reducción del endeudamiento le permitirán "participar en un futuro en la tendencia de consolidación del sector".

El Grupo Barceló se ha mostrado "apenado" por no haber podido convencer al consejo de administración de NH de la "bondad de su planteamiento", han indicado a Efe fuentes del grupo turístico mallorquín.

Según estas fuentes, tras este rechazo, se trata ya de un "tema olvidado", si bien al Grupo Barceló le hubiera gustado que, por parte de NH, se hubiera valorado más la propuesta.

Las fuentes de Barceló han recalcado que la fusión de ambos grupos hubiera permitido crear una cadena hotelera líder en Europa, capaz de competir en igualdad de condiciones con las grandes compañías americanas del sector, que cuentan con miles de hoteles.

El pasado 20 de noviembre, NH confirmó que había recibido una propuesta de fusión de Barceló, que valoraba la compañía en 2.480 millones.

Barceló, que ofreció un precio de 7,08 euros por acción, se quedaría con el 60 % del capital del grupo resultante y con la mayoría en el consejo de administración.

La operación se concretaría mediante una ampliación de capital por parte de NH, que tendría que emitir 525 millones de nuevos títulos.

El copresidente del grupo Barceló Simón Pedro Barceló dijo recientemente que su empresa pondría todo su esfuerzo en conseguir que la fusión con NH saliera adelante.