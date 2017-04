Aixam somete desde 1988 a sus coches sin carnet a pruebas de 'crash test'

Aixam, fabricante francés de vehículos sin carnet, somete desde 1988 a todos sus vehículos al certificado de pruebas de impacto de la Unión Europea (UE), a pesar de que legislación no exige realizar este tipo de test a los coches que se pueden conducir sin licencia.

ABS, warning automático en caso de frenada de emergencia, luces diurnas LED, estructura deformable y muchos más elementos de seguridad en los modelos de la marca francesa aseguran la protección de sus pasajeros.

A pesar de que la legislación vigente no exige realizar pruebas de choque con los coches sin carnet, Aixam ha sometido desde 1988 a todos sus modelos al Certificado de c rash test de la Unión Europea con notables resultados.

El éxito de este crash test en los coches Aixam se refleja en que el habitáculo queda intacto, sin deformaciones; los cristales no se rompen; los cinturones no se quedan bloqueados; o las puertas no se abren durante el accidente, abriéndose a continuación fácilmente para salir del vehículo sin problemas.

Y es que, en caso de accidente, un correcto aislamiento de los ocupantes y una deformación programada de la carrocería reducen las lesiones. Es por ello que los ingenieros de Aixam han realizado crash test delanteros, laterales y traseros, estudiando los resultados y elevando la seguridad a bordo de sus modelos.

La estructura de estos vehículos está realizada en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), un material plástico 100% reciclable y con una gran capacidad para absorber impactos. Además de mejorar la seguridad, este material es duradero y no necesita reparación ante pequeñas abolladuras.

Por otro lado, Aixam incluye elementos de seguridad activa como el sistema antibloqueo de frenos ABS, la activación automática de los intermitentes de (warning) en caso de frenada de emergencia o la válvula de reparto de frenada. También son destacable en estos coches sin carnet las luces diurnas con tecnología LED y la tercera luz de freno.