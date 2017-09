Campamento Dignidad exige a la Junta ayudas a libros de texto y material escolar

El Campamento "Dignidad" de Extremadura ha exigido a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, una educación pública gratuita y de calidad en Infantil, Primaria y Secundaria, mediante ayudas a la compra de libros de texto y de material escolar, y que se reduzcan los conciertos educativos.



Así lo ha señalado este viernes en Mérida el representante del Campamento Juan Viera en una rueda de prensa previa a una concentración que han mantenido ante la sede de la Consejería en la que miembros de la entidad han instalado una mesa con material escolar que se ha entregado a diversas familias.



En cuanto a la Infantil, ha señalado que "no puede ser y no es comprensible" que las familias de niños de entre tres y seis años tengan que invertir en material escolar para desarrollar labores escolar, que ha cifrado en más de 100 euros por escolar.



Por otro lado, aunque las ayudas de la Junta para las educaciones Básica, Primaria y Secundaria hayan permitido establecer "una bolsa de libros" en los centros educativos, hay gastos "importantes" que deben hacer las familias de la Comunidad Autónoma en el diverso material escolar y los libros de textos.



Esto es más grave, ha subrayado Viera, máxime si se tiene en cuenta que muchas de esas familias sufren situaciones económicas "bastante deterioradas" y deben hacer "esfuerzos".



Asimismo, ha reclamado que la Junta respalde más al sistema educativo público para que sean "revalorizados con calidad" y las familias acudan a ellos y no se siga con el apoyo al los centros concertados.



El representante del Campamento Dignidad también ha reclamado el notable fomento del empleo público en el sistema educativo ya sea entre el personal docente, administrativo o laboral, entre otras áreas, y que se reduzca la emigración en la región, especialmente entre los jóvenes.



"El Campamento quiere una educación pública, gratuita y de calidad", tal como y recoge la Constitución.