Victoria Domínguez acusa al alcalde de Plasencia de usar el caso de los chalés con fines extrajudiciales

La diputada y portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, ha mandado un escrito a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx), para que aparte al Ayuntamiento de Plasencia como acusación particular en el caso de los chalés ilegales, y traslade a la Fiscalía, o a un juzgado, los posibles delitos cometidos por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, al no haber derribado ninguna de las construcciones pese a ser alcalde desde hace seis años y medio.

En un escrito de súplica al magistrado instructor de la causa, juez que pertenece a la Sala de lo Penal cacereña, y que tiene encausadas a Domínguez y a los ex responsables municipales de Plasencia Elia Blanco, Barbancho y García Díaz, hace esas dos peticiones Domínguez con fecha 2 de febrero.

En él razona que el Ayuntamiento de Plasencia no tiene legitimación como parte acusadora porque no es parte ofendida ni perjudicada, y que como tal solo cabía que usara la acción popular y no la acusación particular.

Otras intenciones

Añade Domínguez, en nuevo reproche, que Pizarro lleva seis años y medio de alcalde sin haber conseguido la demolición de un solo chalé ilegal, y que por otro lado está usando esta causa judicial para “finalidades evidentes fuera del ámbito judicial”, que quedarían demostradas por su “intencionalidad” al declarar públicamente que el Ayuntamiento pediría la exclusión de la causa de unos acusados, pero no de otros, y que podría solicitar la apertura de juicio oral contra ella, o no.

Y concreta la diputada de Cs en sus peticiones que la actuación del alcalde, al no derribar los chalés, pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación y/o de un delito de omisión del deber de denunciar, por lo que solicita Domínguez al juez instructor que deduzca testimonio de las actuaciones para su envío al órgano jurisdiccional competente o, en otro caso, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos legales oportunos.