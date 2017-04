Podemos a Vara, sobre el ‘Tramabús’: No quiere entenderse con los que denuncian la corrupción

La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos, Irene de Miguel, ha criticado que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, "no quiera entenderse con los que denuncian la corrupción", y que no exija al PP pedir perdón por sus casos de corrupción o sus política de recortes.



Fernández Vara aseguró este lunes en las redes sociales que con Podemos "está todo hablado" si la formación morada no pide disculpas por plasmar el rostro del expresidente del Gobierno Felipe González en el denominado "Tramabús".



"Nos parece casi una chiste, no, que realmente defienda a la trama y no quiera entenderse con los que denuncian la corrupción", ha señalado De Miguel. A juicio de la diputada de Podemos, el presidente extremeño está en el lado "más conservador" de su partido.



De Miguel ha considerado que la trama afecta a los ciudadanos en todo -al encender la luz, abrimos el grifo o coger el teléfono- y ha denunciado la "desconexión total" de Fernández Vara con los problemas de Extremadura.