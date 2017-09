Homenaje a los guerrilleros antifranquistas en El Torno

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) rendirá un homenaje a los guerrilleros antifranquistas el 1 de octubre en El Torno, en el lugar donde se levanta el monumento a la memoria de los represaliados por la dictadura militar.

Este acto, bautizado como el "Día del Guerriller@", dará comienzo a las 12:00 horas y se celebrará de manera simultánea al programado en Santa Cruz de Moya (Cuenca) y organizado por la Gavilla Verde. En la cita extremeña participarán familiares y amigos de los de los guerrilleros y diferentes colectivos republicanos y libertarios, entre otros.



El objetivo de este día, además de realizar una jornada de homenaje a la guerrilla, es mirar al pasado con una perspectiva de presente y de futuro. "Pretendemos crear conciencia en aquellas que no conocieron la lucha de estos hombres y mujeres, que son quienes deben asumir el compromiso para que su memoria no se pierda y su lucha no sea estéril", ha indicado la CNT.



Defiende que la manera de conseguirlo "será no manteniéndose impasibles ante los continuos recortes de derechos y libertades que sufren los pueblos". Una vez acabado el acto de homenaje y leído un manifiesto habrá una comida fraternal en el paraje "Las Vaquerizas", que incluirá un concierto acústico y un recital de poesía.