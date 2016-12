Nace la segunda cría de bisonte europeo en Extremadura después de 10.000 años

Una segunda cría de Bisonte europeo ha nacido en Extremadura en la finca de "El Campillito", en el término municipal de Malpartida de Plasencia, que fue testigo el pasado mes de octubre del nacimiento de la primera.



Solo han tenido que pasar dos meses para ver nacer a la segunda cría, después de que el primer ejemplar de esta especie supusiera un hito, teniendo en cuenta que desde la Prehistoria no había constancia alguna de su presencia en la región.



Aún se desconoce el sexo, pero presumiblemente sea macho, con lo que las hembras de bisonte europeo de la finca habrían conseguido dar a luz a una nueva pareja de ejemplares. Totalmente españoles, si se tiene en cuenta a la primera cría, según ha explicado el responsable del Bisonte Europeo en España, Fernando Morán.



En otros proyectos las hembras han parido porque venían preñadas, pero en este caso todo el proceso es nacional, informa Efe. "No se sabe el sexo de la cría puesto que el comportamiento de las madres recién paridas es esquivo y casi no se dejan ver", como ha asegurado Bárbara, la propietaria de la finca y cuidadora de los bisontes en Malpartida de Plasencia.



El proyecto aún espera otra cría de otra hembra que está próxima al parto, lo que lo convertiría en uno de los proyectos con más éxito reproductivo de toda Europa.

Finca de "El Campillito"

En la Finca de "El Campillito" los bisontes disfrutan de 30 hectáreas de terreno y la adaptación de la especie es total, pues llevan allí desde agosto de 2015 sin alimentación suplementaria en perfectas condiciones y ahora reproduciéndose con éxito.



Con el nacimiento de estos bisontes europeo, se amplía la manada de estos animales que llegaron el pasado año a Extremadura procedentes de Polonia, en el marco de una iniciativa de la Asociación de Conservación del Bisonte Europeo. "El hábitat extremeño -su clima y dehesa- es muy favorable".



La finca, de titularidad privada y ubicada en el límite del Parque Natural de Monfrague, acoge actualmente a un macho y cinco hembras, además de los dos nuevos ejemplares. El proyecto de conservación de esta especie amenazada forma parte de la iniciativa mundial de recuperación de la especie liderada desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).