La UE aprueba un proyecto transfronterizo para la lucha contra el camalote por 5,5 millones

La Unión Europea ha aprobado un proyecto para luchar contra el camalote en el río Guadiana, entre Mérida y el embalse de Alqueva (Portugal), que supondrá una inversión de 5,56 millones de euros entre 2017 y 2020.



Se trata del "Proyecto ACECA. Actuaciones para el control y eliminación del Camalote en el tramo Transfronterizo del río Guadiana", dentro del Programa de Cooperación Interregional (INTERREG).



Está liderado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y tiene como objeto principal el desarrollo de un plan integral de lucha contra esa especie invasora mediante la retirada con medios mecánicos y humanos.



Se incluyen actuaciones de contención, control y vigilancia para evitar su dispersión y coordinación conjunta entre las administraciones de ambos países, con protocolos específicos que agilicen las actuaciones.

150 kilómetros de invasión

La confederación ha recordado que aunque mantiene de forma constante los trabajos de extracción, y que la planta no ha llegado a afectar a Portugal, el camalote se extiende a lo largo de 150 kilómetros del Guadiana.



La inversión aprobada asciende a más de 5,56 millones de euros y en la misma participan la Confederación Hidrográfica del Guadiana (con un 76,72 por ciento), la Agencia Portuguesa Do Ambiente (4,8 %),la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (8,88 %) y la empresa Desenvolvimento e Infraestructuras do Alqueva (9,6 %).