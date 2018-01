El Gobierno insiste sin pruebas en que puede haber "tramas organizadas" tras los incendios de Galicia

Con o sin el apelativo "terrorista" y con variantes en función del contexto político. Todos los gobiernos de la historia de la autonomía gallega han utilizado la etérea teoría de una supuesta "trama" para abordar el complejo fenómeno de los incendios forestales y así lo han hecho también numerosos responsables del Gobierno de España. La ola de incendios que en octubre de 2017 arrasó unas 50.000 hectáreas de monte en apenas dos días no fue una excepción; la tesis del entramado terrorista volvió a ser protagonista de declaraciones políticas, titulares y tertulias mientras desde los ámbitos técnico y legal se recordaba que "nunca" ha llegado a probarse nada parecido. Aunque las primeras pesquisas sobre lo sucedido el pasado otoño la han vuelto a descartar, el Gobierno de España acaba de volver a apoyarse en esta teoría como "posible" explicación de los incendios.

Pocos días después de esa ola de incendios Alexandra Fernández, diputada de En Marea en el Congreso, se dirigió al Ejecutivo de Mariano Rajoy para pedir explicaciones al respecto. Ninguna investigación policial, científica o judicial "ha dejado al descubierto tramas organizadas" tras los incendios, sino que "las causas han estado relacionadas con imprudencias, altas temperaturas y sequía o actuaciones individuales de pirómanos o incendiarios". "Personas muy acreditadas como el fiscal delegado de Medio Ambiente" invitan a no "especular" mientras no haya pruebas que indiquen lo contrario, resalta la parlamentaria, por lo que las alusiones a tramas y terrorismo "probablemente", dice, fueron lanzadas "sin el necesario rigor y seriedad que se requiere en las instituciones públicas".

Por estos motivos Fernández instó al Gobierno central a aclarar si "considera responsable y riguroso" la alusión reiterada al "terrorismo incendiario" o "garantizar una intencionalidad clara" sobre el conjunto de los incendios en Galicia. "¿Hay pruebas de tal terrorismo incendiario? ¿Ha sido reivindicado como tal?", cuestiona, además de preguntar por la necesidad de "informar puntualmente a la ciudadanía" sin "alarmas o declaraciones contundentes que no hayan sido probadas" y, mientras no haya nuevas demostraciones, atender a las pesquisas previas que, como tras la ola de incendios de 2006, "demostraron que no había tales tramas ni organizaciones".

Fragmento de la respuesta del Gobierno a En Marea sobre los incendios en Galicia

En su respuesta el Gobierno de España ha optado, no obstante, por seguir moviéndose en la ambigüedad. En la "gravísima ola de incendios" del pasado octubre en Galicia "coincidieron multitud de factores y uno de ellos, fundamental, fue la actuación de los incendiarios, responsables de esta tragedia que acabó con la vida de cuatro personas y causó elevadísimos daños materiales" y también "ambientales y económicos a toda la sociedad gallega". "Por lo tanto -afirma el documento oficial- es una posible explicación la referencia a las 'tramas organizadas'". No obstante, agrega, "todos estos extremos están siendo investigados por las autoridades competentes".

El Ejecutivo de Rajoy asegura que "se informó puntualmente a la ciudadanía con los datos existentes en cada momento y sin perturbar las investigaciones" y rechaza que el hecho de aludir recorrentemente a un supuesto terrorismo pueda haber provocado alarma entre la población. "La alarma son los hechos acontecidos, no la calificación de los presuntos responsables y posiblemente, con muy diversas causas y motivaciones", señala la respuesta, en la que agregan que "todas las autoridades" están "ejecutando las investigaciones pertinentes ante estos hechos catastróficos masivos". "Una vez obtenidas, las conclusiones se harán públicas siguiendo los procedimientos existentes" y se aportarán "a los órganos judiciales y fiscales competentes", concluye.

La nueva alusión sin prueba alguna a supuestas tramas incendiarias trasciende pocas semanas después de que el Gobierno gallego haya defendido oficialmente la difusión como publicidad en periódicos impresos de la declaración de Alberto Núñez Feijóo en la que culpaba al "terrorismo" de los incendios de octubre. Se produce, además, mientras el propio fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, vuelve a advertir de que, tras analizar toda la documentación de Bomberos, Policía, Guardia Civil y de la propia Xunta, no existe "indicio" alguno de la existencia de la supuesta trama, según avanzó este lunes durante una entrevista en la Cadena SER.