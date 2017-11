Reproche solapado de Feijóo al alcalde que la noche de los incendios se recuperaba de donar un riñón a su hijo

En el fin de semana de la ola de incendios en Galicia fueron diversos los gobiernos locales que lamentaron la escasez de medios para hacer frente a las llamas. Uno de los alcaldes que lo hizo públicamente fue el de Nigrán (Pontevedra), Juan González (PSOE), cuyo ayuntamiento fue considerado la 'zona cero' de los incendios y donde perdieron la vida dos de las cuatro víctimas mortales del fuego. A este regidor se refirió Feijóo sin nombrarlo durante su comparecencia este martes en el Parlamento de Galicia sobre la ola de incendios para reprochar que se quejase del dispositivo a pesar de no estar físicamente el domingo 15 de octubre en Nigrán, pero obviando el motivo a pesar de conocerlo: que se recuperaba de donar un riñón a su hijo.

Después de que el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reprochase a Feijóo sus numerosas intervenciones en medios de comunicación privados durante la noche de los incendios mientras, a su juicio, la radio y la televisión públicas gallegas no informaban correctamente, el presidente afirmó que "no estuve en más medios que otros responsables del PSOE". "Incluso hubo responsables del Partido Socialista que describieron que en su ayuntamiento no había medios y ese responsable estaba en Madrid".

Lo cierto es que, según confirmó el propio alcalde a este diario, aquel domingo se encontraba en Madrid en pleno proceso de recuperación de la donación de un riñón a su hijo de 16 años, Juan, que padece una de las consideradas como enfermedades raras. En concreto, González había acudido a una consulta de seguimiento tras la intervención, mientras que su hijo continuaba hospitalizado. Este proceso sanitario, así como la lucha de González y su familia contra la enfermedad de su hijo, viene siendo relatado por varios medios de comunicación desde antes de que el socialista llegase a la alcaldía de su pueblo.

Según tiene confirmado este diario, cuando este martes Feijóo hizo referencia a la presencia de González en Madrid y su ausencia de Nigrán, el presidente gallego era conocedor de que el motivo era la donación de riñón. No en vano, durante su discurso ante el pleno de la Cámara, Feijóo matizó sus propias palabras inmediatamente después de pronunciarlas. "No digo que no tuviera justificación para estar en Madrid, pero describía la situación de su ayuntamiento sin estar en su ayuntamiento", reprochó.