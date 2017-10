Villoslada: "El PSdeG tuvo dos grandes presidentes gallegos y tenemos que reivindicarlos siempre"

Diputado del PSdeG en el Parlamento gallego y ex-gerente de la Universidad de A Coruña, Juan Manuel Díaz Villoslada reconoce la novedad que para él supone su candidatura a liderar el partido después de las primarias que se celebrarán el próximo 8 de octubre. Repite en varias ocasiones la necesidad de "dejar atrás cosas del pasado" y apela a que la formación marque su "camino" dentro de la nueva etapa que se abrió a nivel federal con la victoria de Pedro Sánchez en la batalla interna.

¿Cómo afronta la carrera de las primarias?

Con muchísima ilusión porque soy nuevo en esto. Hay que tener la fuerza suficiente para abrir una nueva etapa en el PSdeG; ya la hay a nivel federal, pero ahora les toca a los militantes del PSdeG marcar nuestro camino. Hay que dejar atrás cosas del pasado y cerrar el círculo.

La precampaña se inició con la alusión de un candidato a su pasado como trabajador en la Xunta de Fraga. ¿Que le pareció?

Quiero aclarar que soy funcionario del cuerpo superior de la Administración autonómica, ocupé un puesto de subdirector general durante un año, un puesto técnico y no un cargo político. No confundamos las cosas ni entremos en demagogias. Estoy muy orgulloso de mi carrera profesional, también en el Ayuntamiento de A Coruña y en la UDC. Utilizar estas malas artes son cosas del pasado que no ayudan a construir una nueva etapa.

También dicen que es usted el candidato de la gestora y de Besteiro [antiguo secretario general del PSdeG]...

Pues eso lo tomo con cierto sentido del humor porque conozco muy poco a José Ramón Gómez Besteiro. Lo llevo con deportividad, pero yo soy el candidato de los militantes porque la decisión será sólo de ellos. Tratar de etiquetar a una persona u otra también son cosas del pasado porque, además, todos podemos etiquetar a todos. No se trata de eso hoy por hoy.

Parece inevitable poner etiquetas.

Sí, pero hay que superar ese lenguaje que es propio de otras formas. Tenemos que hacer política con mayúsculas y eso es construir y hacer propuestas. En eso es en lo que estamos en las reuniones con las diferentes agrupaciones locales de Galicia.

Todos los aspirantes a liderar el partido coinciden en que el PP vive muy cómodo sin un PSdeG fuerte.

Es así. En Galicia precisamos que el PSdeG vuelva a ser la primera fuerza progresista. Es cierto que el panorama político cambió y que es necesario llegar a acuerdos, como así pasó en muchos ayuntamientos y diputaciones. Con todo, el PSdeG tuvo dos grandes presidentes autonómicos en su historia, González Laxe y Touriño, y eso hay que reivindicarlo siempre para volver con esa fuerza. Si somos inteligentes y trabajamos cohesionados y unidos, que es la clave, podremos volver a ser la primera fuerza y aglutinar el mayor número de gente progresista en Galicia.

Pero parece claro que cualquier alternativa a la derecha en Galicia requiere de acuerdos con otras fuerzas.

Es lógico que hoy en día haya muchos puntos en los que debemos llegar a acuerdos con el BNG y con En Marea, tal y como se hace en diferentes ámbitos locales, pero también es cierto que nosotros tenemos que buscar la posición más mayoritaria posible para parar al PP, que es nuestro contrincante político principal.

Ante la próxima cita electoral municipal, ¿cómo cree que se debería articular ese entendimiento con mareas y BNG?

Esa es una hoja de ruta que tenemos que trazar con tranquilidad. Una vez superemos este proceso de primarias y el comité nacional, deberemos empezar a prepararla. Evidentemente, en muchos ayuntamientos hay gobiernos progresistas y nosotros siempre vamos a aspirar a ser la fuerza mayoritaria en sus gobiernos, pero allá donde tengamos que llegar a acuerdos para mantener la gobernabilidad y el carácter progresista del ejecutivo, estaremos. Con todo, insisto: el objetivo debe ser obtener el mayor apoyo posible.

¿Cuál es su postura sobre la situación en Catalunya? [La entrevista fue realizada antes de los registros de este miércoles en la Generalitat]

El problema catalán y la situación que se está provocando en Catalunya en estos días hacia el 1-O es resultado de la falta de entendimiento entre las partes. Apelo a ser capaces de sentar en la mesa a parte independentista y el Gobierno central, que tiene bastante culpa de esta radicalización. El PSOE acerca fórmulas que permitan sentarnos a hablar y estudiar una reforma del texto constitucional. España es un país plural, con muchos sentimientos nacionales y todos tenemos que trabajar juntos para actualizar aquel pacto.

Pedro Sánchez incluyó Galicia entre las naciones que conformarían el Estado. ¿Debe el PSdeG reivindicar sin reparos el carácter nacional de Galicia?

El PSdeG tiene una identidad galleguista propia, marcada y con historia. Tenemos claro que Galicia, tal y como está reconocida, es una nacionalidad histórica. Ese sentimiento lo tenemos que defender de forma clara y debemos avanzar en autogobierno y reforma estatutaria. Podemos remontarnos a la reforma lanzada por Touriño, lo que certifica que el PSdeG piensa en mayor capacidad política para poder resolver los nuestro problemas, en clave de nacionalidad histórica pero siempre desde un punto de vista federal y cooperativo.