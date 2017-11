'Distracted Boyfriend': el español detrás del meme publica una versión feminista

Un chico con su novia, un rostro que se vuelve cuando pasa otra mujer, una mirada de reproche y la salsa secreta de internet: así es la receta que ha llevado a la foto tomada hace dos años en Gerona por el fotógrafo barcelonés Antonio Guillem a convertirse en uno de los memes más populares e internacionales de 2017, hasta el punto de protagonizar un disfraz de Halloween. Ahora, la historia de este meme apodado ‘Distracted Boyfriend’ tiene un nuevo episodio, del mismo creador y con los mismos actores principales.

Aquellos que vieron en la foto original un claro ejemplo de machismo, al tratarse de una escena que perpetúa ciertos clichés (un hombre incapaz de reprimir sus ganas de mirar a otra mujer como un objeto y una novia celosa), ahora pueden recurrir a una nueva instantánea que invierte los roles . “Sin que fuera nuestra intención potenciar el asunto del meme, con tanto revuelo se hizo patente que no teníamos la versión opuesta”, explica el creador de la imagen a HojaDeRouter.com.

En la nueva foto, la antigua novia celosa se convierte en una chica atraída por un hombre que no es su pareja, quien se muestra poco conforme con la situación. “Los modelos son los mismos, solo que sobraba una chica y faltaba un chico, que es el nuevo”, describe Guillem. “En este caso, Mario hace de objeto de deseo de Laura y no de novio como en la anterior, porque por su altura la composición quedaba mejor así”, desmenuza el fotógrafo.

La nueva imagen de la escena, capturada en las calles de Barcelona el mes pasado, aterrizó en los mercados de fotografías hace un par de semanas. “Es una decisión meramente laboral”, explica Guillem, negando que sea su respuesta a una crítica o alguna polémica con la que asegura no haberse topado. “ Normalmente hago la versión masculina y femenina de las fotos si es posible, y en este caso no se hizo porque no teníamos otro modelo masculino el día de la primera foto”, justifica el autor.

“Es por una simple cuestión de justicia, pues creo que hombres y mujeres tienen derecho a exactamente lo mismo y, del mismo modo, también deben ser igualmente responsables de sus actos”, reflexiona.

Más allá de la cuestión de género, el fotógrafo dice haber sacado escaso rédito a la más popular de sus obras. “Lo único que nos dio fue más trabajo no remunerado entre responder emails y entrevistas”, asegura. “ El público que hace y encumbra memes no nos deja un duro. Me parece genial que se diviertan, pero como ya dijimos en su día, nosotros estamos trabajando”, sentencia.

“La gente que trabaja duro para mantener un negocio, que es quien creo que compra las fotos, no tienen tiempo para memes", explica. "Mis ventas siguen igual que antes”. Por eso parece desear que esta versión no cause el revuelo de su predecesora, aunque la bola ya ha empezado a rodar.

Mientras la web KnowYourMeme ya la incluye en su base de datos, algunos especulan sobre la relación que existe entre ambas imágenes y si podrían formar parte de la misma historia. Y hay quien va más allá y crea sus propias versiones, en las que la igualdad de género da paso a la representación de la comunidad LGBTI. Así, tres de las protagonistas del ‘anime’ ‘Love Live! Sunshine!!’ replican la escena en una versión estilo manga del ‘Distracted Girldfriend’.

La versión 'anime' del meme va más allá y plasma distintas orientaciones

“Los sentimientos son los mismos en los hombres y en las mujeres y, en mi opinión, solo cambian la magnitud y la forma de manifestarlos, normalmente condicionados por convencionalismos sociales (lo que un conjunto social ve bien o mal) y por la propia condición genética”, sentencia Guillem.

Ahora solo falta comprobar si la nueva versión de la popular fotografía alcanza la condición de meme. Si no lo hace, siempre nos quedará el original para recordar cómo una mirada y una dosis de celos conquistaron internet desde una calle de Gerona.

La imagen principal ha sido cedida por Antonio Guillem