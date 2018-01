Máquinas en el espacio: cómo drones y robots ayudarán a buscar extraterrestres

“ Estoy analizando estas figuras tipo bastón. Cada uno mide aproximadamente un cuarto de pulgada de largo. ¿Tal vez son cristales?” El rover Curiosity arrancaba el año anunciando en Twitter su nuevo hallazgo: unas extrañas estructuras tubulares similares a fósiles en las rocas de Marte que, por el momento, parecen ser de origen geológico.

Curiosity lleva más de un lustro explorando el planeta rojo en busca de indicios de vida. Las comunicaciones interplanetarias son lentas, así que desde hace unos meses realiza parte de su trabajo él solito: tras observar el entorno con sus cámaras, un software le permite elegir las rocas que quiere estudiar y disparar un láser para pulverizarlas, examinando los materiales adecuados en un 93 % de los casos.

Este rover y su hermano mayor, el incansable Opportunity —que dentro de unos días cumplirá 14 años en suelo marciano— no serán los únicos vehículos robóticos recorriendo el planeta rocoso, bajo cuyo suelo se acaban de encontrar enormes depósitos de agua helada. Dentro de poco, veremos una nueva generación de autómatas geólogos.

En 2020, la NASA mandará al cuerpo celeste un nuevo miembro de la familia: un Curiosity mejorado, más autónomo y con 23 cámaras. Ese mismo año comenzará el viaje a Marte del Viejo Continente, ya que se lanzará el robot explorador de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA). A nuestro rover, que también tendrá capacidades autónomas, se le dará bien buscar en las profundidades: contará con un taladro que le permitirá excavar hasta los dos metros de profundidad para buscar muestras protegidas de la radiación.

Mientras esperamos, veremos a otro autómata en acción este mismo año, pero mucho más cerca de la Tierra. La Agencia India de Investigación Espacial (ISRO por sus siglas en inglés) mandará uno a la Luna dentro de unos meses, más de 40 años después de que la Unión Soviética enviara el primer aparato robótico que recorrió el satélite, el Lunokhod 1.

No solo los rovers moverán sus ruedas por otros planetas. Los investigadores llevan años desarrollando autómatas de diferente formas y tamaños, que serán capaces de bucear, sobrevolar o incluso caminar por diferentes rincones del Sistema Solar antes incluso que nosotros.

De robots rodantes a drones submarinos

Por las arenas de Marte también rodarán otros robots de menor tamaño y más agilidad, que podrán viajar sobre un rover para después investigar por su cuenta. La NASA daba a conocer el año pasado a PUFFER, un autómata inspirado en la papiroflexia: la pequeña máquina es capaz de replegar sus dos ruedas para pasar debajo de un obstáculo o esquivarlo.

Por el momento, este robot ya ha probado su eficacia en el desierto del Mojave o en la Antártida. Ahora, sus creadores pretenden hacerlo más autónomo para que no tenga que ser controlado remotamente y equiparlo con nuevos instrumentos, como un espectrómetro para estudiar la composición química del entorno.

Aún no se sabe cuándo los PUFFER llegarán a Marte. La que sí se espera que llegue este mismo año al planeta rojo es la misión InSight, que tuvo que ser suspendida hace un par de años por fallos en el sismómetro, uno de sus principales instrumentos. Su objetivo será analizar las profundidades de Marte para estudiar la formación y evolución de los planetas rocosos, para lo que contará con la ayuda un brazo robótico con cinco dedos mecánicos: tras el aterrizaje, la extremidad hará desplegar el sismómetro y la sonda de calor, que medirá la temperatura del interior.

Pero los dispositivos robóticos no solo cumplirán sus misiones sobre la superficie de los planetas, y tampoco Marte será el único cuerpo celeste que exploren. Europa, la sexta luna de Júpiter en proximidad, posee un océano subterráneo de agua líquida bajo su superficie área, por lo que es otra de las principales candidatas para albergar vida. Dentro de unos años, se espera que dos misiones (Juice de la ESA y Europa Clipper de la NASA) envíen naves que orbiten el planeta, si bien el presupuesto estadounidense no proporcionará fondos para aterrizar en ella como la NASA pretendía en un principio.

Pese a ello, desde hace tiempo se está trabajando para lograr que un vehículo robótico descubra los secretos de las heladas aguas del satélite. El Instituto de Tecnología de Georgia desarrolló hace un par de años Icefin, un vehículo no tripulado submarino (UUV por sus siglas en inglés, conocido también como dron submarino) capaz de bucear a través de pequeñas perforaciones en el hielo.

Icefin Autonomous Underwater Vehicle (AUV) taking one of its 1st test dives beneath the sea ice at McMurdo Sound; next week it will be joining the Ross Ice Shelf project to be lowered thru the 300m borehole to the dark ocean cavity below @GT_Sciences @NASAEarth @NSF @AntarcticaNZ pic.twitter.com/pkh6a73x17