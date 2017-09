Trump incluye a Venezuela y Corea del Norte en una nueva restricción migratoria

El presidente de EEUU, Donald Trump, reemplazó este domingo su polémico veto migratorio a seis países de mayoría musulmana, que expiró este domingo, con un decreto que impone restricciones a ocho naciones, entre ellas Venezuela y Corea del Norte.

Los países afectados son Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, precisó Trump en una proclamación presidencial que, según la Casa Blanca, tiene la misma fuerza de una orden ejecutiva y que entrará en vigor el próximo 18 de octubre.

"Como presidente, debo actuar para proteger la seguridad y los intereses de EEUU y su pueblo", escribió en la notificación oficial el gobernante.

"Hacer que EEUU sea seguro es mi prioridad número uno. No admitiremos en nuestro país a aquellos que no podemos chequear de forma segura", advirtió Trump, después de publicar las medidas, en su hiperactiva cuenta personal de la red social Twitter.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet. https://t.co/KJ886okyfC