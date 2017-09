Harvard revoca la invitación a Chelsea Manning como profesora invitada tras las críticas de la CIA

La Universidad de Harvard rescindió este viernes su invitación como profesora invitada a la exsoldado Chelsea Manning, la primera fuente de WikiLeaks, tras las críticas y presiones de funcionarios de alto perfil de la inteligencia estadounidense, incluido el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Mike Pompeo.

La Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard anunció este miércoles la contratación de Manning como profesora invitada para comentar "cuestiones de identidad de la comunidad homosexual y transexual" en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, una propuesta que hoy retiró.

"Ahora pienso que designar a Chelsea Manning como profesora invitada fue un error, del que acepto la responsabilidad", afirmó en un comunicado el decano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Douglas Elmendorf.

El decano dijo que la equivocación fue designar a Manning con el título de "profesora invitada", ya que mucha gente lo ve como algo "honorífico" pese a que la escuela lo otorga a "cientos" de personas que participan en sus programas, aunque sea por unas horas.

Pese a rescindir la invitación como profesora invitada, Elmendorf dijo que Chelsea Manning tiene las puertas abiertas de la universidad para hacer de ponente.

Aun así, desde las redes sociales Manning se ha mostrado irónica con la decisión tomada. "Honrada de ser la primera mujer transexual en ser desinvitada de Harvard", y los acusa de marginar debido a la presión de la CIA.

honored to be 1st disinvited trans woman visiting @harvard fellow 😌 they chill marginalized voices under @cia pressure 😎🌈💕 #WeGotThis https://t.co/7ViF3GaSec

this is what a military/police/intel state looks like 🕵️🕵️‍♀️ the @cia determines what is and is not taught at @harvard 😎🌈💕 #WeGotThis https://t.co/09xIJGlhgf