Una explosión en el metro de San Petersburgo deja diez muertos y 50 heridos

Una fuerte explosión ha sacudido el metro de la ciudad rusa de San Petersburgo causando diez muertos y 50 heridos, según la agencia estatal Interfax. Todas las estaciones han sido evacuadas con éxito por las autoridades rusas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, que se encontraba en San Petersburgo para reunirse con su homólogo bielorruso Aleksandr Grigórievich, ha expresado sus condolencias a las víctimas de la explosión y admite que no descartan ninguna hipótesis, incluida la del ataque terrorista.

Por su parte, el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia ha confirmado que la explosión ha tenido lugar entre las estaciones del Instituto Tecnológico y la Plaza Sennaya. También han anunciado la implantación inmediata de nuevas medidas para prevenir futuras explosiones. Asimismo, miembros del servicio ruso de seguridad (FSB) se encuentran en la zona investigando el incidente en colaboración con la policía.

Los servicios médicos ya se encuentran en los alrededores de las distintas estaciones de metro para hacer frente a la emergencia.

